Terremoto en Granada: tras el sismo, se registraron casi 100 réplicas

De forma más reciente, destacó la serie sísmica que se registró entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe (Granada). En ese momento se dieron más de 3.000 terremotos superficiales, seis ya de ellos de magnitudes entre 4 y 5, siendo la máxima de 4,5.

Mientras tanto, las localidades de Alhendín, Ogíjares y Armilla, situadas en el área metropolitana, evalúan las consecuencias del sismo. Vecinos de estas zonas vivieron momentos tensos, cuando sintieron que los pisos y paredes vibraban con fuerza, causando la caída de objetos y algunos desprendimientos en las fachadas.

Las autoridades locales destacaron la correcta reacción de la población, que pese a estar acostumbrada a la actividad sísmica, no recordaba un temblor tan violento en años. El alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, señaló que "la alarma y el miedo" se apoderaron de los residentes, especialmente por la proximidad de sismos fuertes en otros países, generando "alarma y preocupación bastante".

En Alhendín confirmaron que no hubo daños materiales importantes, aunque aparecieron grietas y pequeños desprendimientos en techos y revestimientos no estructurales.

Por su parte, fuentes de Ogíjares indicaron que el 90% de las incidencias estuvieron relacionadas con viviendas, sin afectar a edificios públicos ni a la iglesia. Los daños más significativos se localizaron en construcciones modernas, especialmente por caídas de cornisas y problemas en juntas de dilatación.

En Armilla, la alcaldesa Loli Cañavate confirmó que los daños materiales fueron más notorios, con desprendimientos que afectaron también a vehículos estacionados en la vía pública. Este municipio ya había registrado un temblor de 3,7 horas antes, con epicentro en La Zubia.