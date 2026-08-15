Terremoto en Granada: tras el sismo, se registraron casi 100 réplicas

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8. Los habitantes de la zona reportaron algunos daños materiales y caída de objetos en varias construcciones.
Luego del terremoto de magnitud 4,8 ocurrido este sábado por la madrugada en Granada (España), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró 98 réplicas. La principal tuvo lugar cinco horas después del sismo y alcanzó una magnitud de 3,3.
El epicentro del terremoto se situó al noreste de la localidad de Alhendín, a unos ocho kilómetros al suroeste de la ciudad de Granada. Todas las réplicas sucedieron a profundidades muy superficiales, de menos de 10 km.
De acuerdo con el IGN, el sismo se sintió en Andalucía central y oriental, así como en algunas localidades de la Región de Murcia, sur de Castilla-La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid. En este marco, los habitantes reportaron algunos daños no estructurales y caídas de objetos en varias construcciones en la zona epicentral.
Según explicó el instituto, este terremoto se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, que constituye una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la Península. "En esta región han ocurrido varios terremotos históricos importantes destructivos, como el de 1884 en Arenas del Rey con intensidad 9-10 y el de 1431 al sur de Granada de intensidad 8-9", puntualizó.
De forma más reciente, destacó la serie sísmica que se registró entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe (Granada). En ese momento se dieron más de 3.000 terremotos superficiales, seis ya de ellos de magnitudes entre 4 y 5, siendo la máxima de 4,5.
Mientras tanto, las localidades de Alhendín, Ogíjares y Armilla, situadas en el área metropolitana, evalúan las consecuencias del sismo. Vecinos de estas zonas vivieron momentos tensos, cuando sintieron que los pisos y paredes vibraban con fuerza, causando la caída de objetos y algunos desprendimientos en las fachadas.
Las autoridades locales destacaron la correcta reacción de la población, que pese a estar acostumbrada a la actividad sísmica, no recordaba un temblor tan violento en años. El alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, señaló que "la alarma y el miedo" se apoderaron de los residentes, especialmente por la proximidad de sismos fuertes en otros países, generando "alarma y preocupación bastante".
En Alhendín confirmaron que no hubo daños materiales importantes, aunque aparecieron grietas y pequeños desprendimientos en techos y revestimientos no estructurales.
Por su parte, fuentes de Ogíjares indicaron que el 90% de las incidencias estuvieron relacionadas con viviendas, sin afectar a edificios públicos ni a la iglesia. Los daños más significativos se localizaron en construcciones modernas, especialmente por caídas de cornisas y problemas en juntas de dilatación.
En Armilla, la alcaldesa Loli Cañavate confirmó que los daños materiales fueron más notorios, con desprendimientos que afectaron también a vehículos estacionados en la vía pública. Este municipio ya había registrado un temblor de 3,7 horas antes, con epicentro en La Zubia.
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