Un terremoto de magnitud 7,7 golpeó la costa de Indonesia: casi 40 muertos

Entre los terremotos más devastadores registrados en la región se destaca el de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra: aquella tragedia provocó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la zona, incluidas unas 170.000 en Indonesia. El desastre del 26 de diciembre de 2004 figura entre los eventos naturales más letales de la historia.

En 2018, la ciudad de Palu, capital de la provincia de Sulawesi Central, sufrió un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami, que dejó un saldo de 2.200 fallecidos. Ese mismo año, otro sismo de igual magnitud y el posterior tsunami en Palu y la isla de Sulawesi provocaron más de 4.300 muertos o desaparecidos.

Ya son más de 280 los muertos por el terremoto en Colombia

Las autoridades colombianas elevaron a más de 280 los muertos y a más de 3.970 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste del país a comienzos de esta semana.

En concreto, son 285 las personas que fallecieron y 3.975 las que sufrieron heridas, mientras que restan 354 desaparecidos, según la estimación más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Hasta ahora, la cifra de rescatados ascendió a 348.