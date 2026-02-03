Tragedia en Villa Devoto: niñera y dos chicos murieron por una intoxicación con monóxido de carbono

De inmediato se solicitó la presencia de Bomberos de la Ciudad y del SAME, que realizaron las primeras tareas de asistencia. Los médicos constataron el fallecimiento de la mujer en el lugar, mientras que dispusieron el traslado urgente de los niños al Hospital Zubizarreta, donde ingresaron en grave estado.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, las tareas de reanimación y la atención médica brindada en el centro asistencial, horas más tarde se confirmó la muerte de ambos menores, quienes habrían sufrido una intoxicación severa producto de la inhalación de gas.

En paralelo, personal técnico de la empresa Metrogas realizó las primeras evaluaciones en el departamento y detectó graves afectaciones en la ventilación del calefón, que se encontraba obstruida por escombros, lo que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono en el interior de la vivienda.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, con la secretaría de Carlos Sola, que dispuso la realización de las pericias correspondientes y abrió actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.