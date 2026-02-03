Policiales |

Tragedia en Villa Devoto: niñera y dos chicos murieron por una intoxicación con monóxido de carbono

La mujer murió en el departamento y los chicos horas después en el hospital. Mientras que Metrogas detectó una obstrucción en la ventilación del calefón.

El hecho fue advertido cerca de las 18, cuando la madre de los menores se comunicó con el 911 al no poder contactarse con quienes se encontraban en la vivienda ubicada en la calle Mercedes al 4400. Ante la alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad se desplazaron hasta el lugar y, al ingresar al departamento, hallaron a la niñera y a los dos niños inconscientes.

De inmediato se solicitó la presencia de Bomberos de la Ciudad y del SAME, que realizaron las primeras tareas de asistencia. Los médicos constataron el fallecimiento de la mujer en el lugar, mientras que dispusieron el traslado urgente de los niños al Hospital Zubizarreta, donde ingresaron en grave estado.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, las tareas de reanimación y la atención médica brindada en el centro asistencial, horas más tarde se confirmó la muerte de ambos menores, quienes habrían sufrido una intoxicación severa producto de la inhalación de gas.

ADEMÁS: Quiso robarle a un motociclista, fue atropellado por una policía y voló por el aire

En paralelo, personal técnico de la empresa Metrogas realizó las primeras evaluaciones en el departamento y detectó graves afectaciones en la ventilación del calefón, que se encontraba obstruida por escombros, lo que habría provocado la acumulación de monóxido de carbono en el interior de la vivienda.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, con la secretaría de Carlos Sola, que dispuso la realización de las pericias correspondientes y abrió actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

