Ordenan extraditar a 5 brasileños condenados por intento de golpe a Lula

El juez federal Daniel Rafecas resolvió la extradición a Brasil de cinco personas condenadas por el Supremo Tribunal Federal de ese país, que se encontraban prófugas y habían sido detenidas en Argentina.

Los prófugos habían sido condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia, una semana después de la asunción del actual presidente de Brasil, Lula da Silva.

image

Se trata de los ciudadanos brasileños Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, quienes participaron de la invasión del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto (sede presidencial), el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, ubicados en Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia.

Después del triunfo del actual presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones de 2023, 119 brasileños cruzaron la frontera con Argentina, según fuentes oficiales recogidas por la revista Crisis.

El 15 de octubre, Alexandre de Moraes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pidió la extradición de 63 de ellos.

La extradición de cinco ellos, resuelta al término de un juicio oral desarrollado en Argentina, aún puede ser apelado ante la Corte Suprema de Argentina.

Los condenados habían iniciado el trámite de refugiados en Argentina, lo que no impide que avance el proceso judicial hasta su finalización.

El expresidente brasilero Jair Bolsonaro cumple una condena a 27 años y tres meses de prisión en la sede de la Policía Federal de Brasilia tras ser declarado culpable de liderar una conspiración con la que intentó realizar un golpe de Estado al recién asumido Lula da Silva, quien lo derrotó en los comicios de octubre de 2022, cuando el exmilitar aspiraba a la reelección