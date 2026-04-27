Boca llegó a Brasil con el equipo confirmado para enfrentar a Cruzeiro

Claudio Úbeda definió la formación con nueve cambios tras la práctica en Ezeiza. El plantel ya está en Belo Horizonte para el duelo por la tercera fecha de la Copa Libertadores.
Boca llegó a Belo Horizonte con el equipo definido para enfrentar a Cruzeiro este martes a las 21.30 en el Mineirao, por la Copa Libertadores. Tras la última práctica en Ezeiza, Claudio Úbeda confirmó la formación titular, sin inconvenientes físicos en el plantel. El Xeneize buscará sostenerse en lo más alto del Grupo D, donde lidera con puntaje ideal.
El entrenador decidió realizar nueve cambios respecto al equipo que viene de golear 4-0 a Defensa y Justicia. Sólo Leandro Brey y Milton Delgado se mantuvieron en la consideración inicial, este último por la lesión de Ander Herrera. De esta manera, Úbeda apostará por su 11 ideal en un partido que aparece como el más exigente de la fase de grupos.
Luego del entrenamiento y con la lista de convocados confirmada, la delegación partió desde Ezeiza rumbo a Brasil. El cruce ante Cruzeiro es clave para definir el liderazgo del grupo, ya que el conjunto brasileño suma tres puntos y necesita recuperarse tras la caída ante Universidad Católica en la fecha pasada.
El cuerpo técnico mantiene la idea de utilizar a los titulares en la competencia continental y rotar en el torneo local. Con la clasificación encaminada, Boca podría volver a guardar jugadores ante Central Córdoba, en la última fecha del Torneo Apertura, priorizando su rendimiento en la Libertadores.
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
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