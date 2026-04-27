Boca llegó a Brasil con el equipo confirmado para enfrentar a Cruzeiro

El cuerpo técnico mantiene la idea de utilizar a los titulares en la competencia continental y rotar en el torneo local. Con la clasificación encaminada, Boca podría volver a guardar jugadores ante Central Córdoba, en la última fecha del Torneo Apertura, priorizando su rendimiento en la Libertadores.

La probable formación de Boca para enfrentar a Cruzeiro

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.