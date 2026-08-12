Tras el eclipse solar, cuándo será el próximo fenómeno astronómico y dónde podrá verse

Los fanáticos esperan con ansiedad un nuevo evento de este tipo. A diferencia del eclipse solar de este miércoles, podrá observarse en la Argentina. Cuáles serán sus principales características y qué día tendrá lugar.
Después del eclipse solar total de este miércoles, que fue visible en España, Portugal, Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia y parte del Océano Atlántico, los apasionados de la astronomía esperan con ansiedad que vuelva a producirse un nuevo fenómeno de este tipo.
Este eclipse solar fue histórico, porque en algunas regiones no se veía un fenómeno de estas características desde hacía más de un siglo.
El próximo evento astronómico será un eclipse lunar parcial y podrá observarse desde Argentina. Los especialistas comentaron que buenas parte de la Luna quedará cubierta por la sombra de la Tierra.
De esta forma, el satélite natural de la Tierra podrá tener una tonalidad rojiza o cobriza, un efecto conocido como “Luna de Sangre”.
Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y bloquea, de manera total o parcial, la luz que llega al satélite. Este fenómeno solo puede producirse durante la fase de Luna llena.
Mientras que en esta oportunidad será parcial debido a que el Sol, la Tierra y la Luna no estarán perfectamente alineados y solo una parte del satélite quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.
El próximo eclipse lunar parcial tendrá lugar durante la noche del 27 al 28 de agosto y se podrá apreciar desde Argentina. Según detalla el Servicio de Hidrografía Nacional, el fenómeno será visible en el este del Océano Pacífico, en toda América, Europa y África.
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