Tras el eclipse solar, cuándo será el próximo fenómeno astronómico y dónde podrá verse

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y bloquea, de manera total o parcial, la luz que llega al satélite. Este fenómeno solo puede producirse durante la fase de Luna llena.

Mientras que en esta oportunidad será parcial debido a que el Sol, la Tierra y la Luna no estarán perfectamente alineados y solo una parte del satélite quedará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

El próximo eclipse lunar parcial tendrá lugar durante la noche del 27 al 28 de agosto y se podrá apreciar desde Argentina. Según detalla el Servicio de Hidrografía Nacional, el fenómeno será visible en el este del Océano Pacífico, en toda América, Europa y África.