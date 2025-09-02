Trump anunció el hundimiento de un barco con drogas procedente de Venezuela

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela", dijo Trump ante la prensa en el Despacho Oval.

Y además, en sus declaraciones, sentenció su postura sobre el país sudamericano: "Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio informó en su cuenta de la red social X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

El funcionario subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses.

Según recogen los medios internacionales, en entrevistas concedidas este martes, Trump subrayó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.

Crece la tensión entre Washington y Caracas

Además, el anuncio de este operativo estadounidense surge tras varios días de creciente tensión entre Washington y Caracas, al punto que el cuestionado presidente venezolano Nicolás Maduro decretó un estado de “máxima preparación” para defenderse de lo que ha calificado como amenazas militares de Estados Unidos.

Estados Unidos acusó públicamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico y anunció recientemente el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe sur para una operación contra el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses no han anunciado planes de invasión.