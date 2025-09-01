La advertencia de Nicolás Maduro: "Si Venezuela es agredida pasará a la lucha armada"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos que "apuntan" contra su país. Además, dijo que Caracas se prepara para una "lucha armada", ante lo que calificó como una amenaza "criminal y sangrienta" del gobierno de Donald Trump.

"Ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Esto constituye la máxima amenaza para América Latina en su historia", afirmó Maduro ante la cumbre de la CELAC, celebrada en formato virtual bajo la presidencia de Colombia, que convocó a la cita de urgencia tras el despliegue de los barcos militares de EE.UU.

"Es una amenaza extravagante, inmoral, injusta y absolutamente criminal y sangrienta", subrayó el presidente Venezolano. "Ellos han han querido avanzar a lo que llaman la máxima presión, en este caso militar (...). Ante esto hemos declarado la máxima preparación de Venezuela: ante la máxima presión, la máxima preparación", advirtió.

Durante su exposición, Maduro señaló como responsable de esta hostilidad al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, al que descalificó veladamente por proceder de la "mafia de Miami" y por querer "manchar el apellido de (el presidente Donald) Trump de sangre. "Debe cuidarse, porque Marco Rubio quiere llevarlo a una guerra contra Sudamérica y manchar el apellido Trump de sangre (...). Quiere llenarle las manos de sangre, sangre caribeña y latina", alertó.

"La mafia de Miami tomó el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado norteamericano", resaltó el mandatario, en referencia a que los sectores más extremistas impusieron su visión en la política exterior hacia Latinoamérica y el Caribe "porque amenazar a Venezuela, es amenazar al continente entero".

Por otro lado, Maduro destacó el apoyo del pueblo estadounidense frente a la movilización bélica. "Quiero agradecer la solidaridad abierta, en el pueblo de Estados Unidos, que cada día rechaza más los deseos de su gobierno a meter a Venezuela en una guerra contra América Latina y el Caribe", destacó. Y también puso en valor el apoyo del Caribe, que "respalda a Venezuela en su lucha por la integridad y por la paz".

"El Caribe sigue uniendo fuerza para que la carta de la CELAC que refrenda a América Latina y el Caribe como territorio de paz, se cumpla", añadió. Y luego, consideró que Estados Unidos "debe cumplir el tratado de Tlatelolco que define a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares, el cual también están violando".

En cualquier caso, concluyó, Venezuela está lista para la defensa de su territorio: "Si Venezuela es agredida, pasamos a lucha armada para defender el territorio nacional y declararíamos la república en armas para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país".