Donald Trump endurece su ofensiva contra Venezuela: "Habrá bombardeos por tierra"

"Ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder", anunció el líder republicano, al ser consultado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Poco después, aclaró que los ataques terrestres no tienen "por qué ser necesariamente en Venezuela; son las personas que traen drogas a nuestro país, nuestros objetivos".

"No vamos a permitir que destruyan a nuestra juventud", subrayó el jefe de Estado norteamericano.

Donald Trump habló ayer con la prensa en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump busca dar un nuevo paso en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela.

Trump sostuvo que el gobierno estadounidense eliminó el tráfico de drogas "a niveles nunca antes vistos". En concreto, según sus datos, redujo "el 96% de las drogas que llegan por agua". También aseguró que él no quisiera ser el otro 4%, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que fue acusado de cometer "asesinatos extrajudiciales".

Entre risas y en tono de broma, Trump preguntó a los presentes en la Oficina Oval: "¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo". Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones ya dejaron más de 80 muertos.

El anuncio de Trump sobre las operaciones terrestres en Venezuela se produjo en medio de la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro y coincidió con nuevas sanciones económicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. En los últimos días, esa agencia bloqueó los bienes y prohibió la operatividad en territorio estadounidense de varios allegados de Maduro y de empresas del círculo chavista, bajo acusaciones de facilitar operaciones de narcotráfico o de desviar recursos petroleros a redes afines al Ejecutivo.

Maduro participó de una marcha para recordar el aniversario de una batalla. Estados Unidos bloqueó los bienes y prohibió la operatividad en su país de varios allegados de Nicolás Maduro.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos evitó revelar cuáles van a ser sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, después de la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano hace apenas dos días. "No sería muy inteligente de mi parte decírselo. Se supone que debemos mantener esto un poco en secreto", expresó.

En tanto, Trump dirigió críticas contra Colombia -como ya hizo al asegurar que su presidente Gustavo Petro sería "el siguiente" en la lucha contra el narcotráfico-, aunque intentó diferenciarlo de la situación venezolana. "Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso, pero lo estamos deteniendo", aseveró.