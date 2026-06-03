Guerra en Medio Oriente: Donald Trump le puso fecha a un acuerdo de paz con Irán

"Es muy fácil hacerlo. Están dispuestos a hacerlo, quieren hacerlo, pero si podemos conseguir algo por escrito que logre lo mismo sin matar a todo el mundo, me gustaría hacerlo. A la mayoría de mi gente le gustaría hacerlo. A algunos no, pero a la mayoría sí", expresó el mandatario estadounidense.

2026_04_260417917-scaled Según Donald Trump, el acuerdo de paz con Irán podría concretarse "este fin de semana".

Irán prometió una respuesta "inmediata y contundente" a cualquier ataque

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, consideró que su país está actuando en "legítima defensa", al recordar que EE.UU. puede emplear las instalaciones de sus aliados en Medio Oriente para "violar" el alto el fuego alcanzado a principios de abril, y advirtió que responderá de manera "inmediata y contundente" a cualquier ataque,

"Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques en legítima defensa contra instalaciones que Estados Unidos tiene permiso para utilizar con el fin de atacar buques civiles y violar el alto el fuego", afirmó el diplomático en sus redes sociales.

Araqchi alertó en el mismo mensaje de que "cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y contundente" por parte de Teherán y sostuvo que "lo que las sanciones y la guerra no han logrado, no se conseguirá con más guerra".

El Gobierno de Irán acusó a Washington de violar de nuevo el alto el fuego con sus últimos ataques contra un buque y la isla de Qeshm y recalcó que estos actos fueron llevados a cabo "desde dos países de la región", enmarcando sus bombardeos contra Kuwait -donde han causado un muerto- y Bahréin en "el derecho inherente a la defensa".