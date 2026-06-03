Guerra en Medio Oriente: Donald Trump le puso fecha a un acuerdo de paz con Irán

El presidente norteamericano afirmó estar "bastante cerca" de firmar el acuerdo con las autoridades iraníes. Ambos países continúan con las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó que las negociaciones con las autoridades de Irán podrían concluir con un acuerdo de paz "este fin de semana", pese al intercambio de ataques entre Washington y Teherán de los últimos días y las acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril pasado.
En declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el líder republicano dijo estar "bastante cerca" de firmar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Medio Oriente, lo que "podría suceder este fin de semana".
Más allá de esos comentario, advirtió que "cualquier cosa puede pasar cuando se trata de Irán, es una zona muy inestable del mundo, probablemente la más inestable". "La gente es inestable. Los líderes, ya ven lo que está pasando", agregó.
Trump afirmó, sin embargo, que el país norteamericano podría "aguantar otras dos o tres semanas y acabar con todos" dada la fuerza de su Ejército, para luego manifestar que "prefiere no hacerlo".
"Es muy fácil hacerlo. Están dispuestos a hacerlo, quieren hacerlo, pero si podemos conseguir algo por escrito que logre lo mismo sin matar a todo el mundo, me gustaría hacerlo. A la mayoría de mi gente le gustaría hacerlo. A algunos no, pero a la mayoría sí", expresó el mandatario estadounidense.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, consideró que su país está actuando en "legítima defensa", al recordar que EE.UU. puede emplear las instalaciones de sus aliados en Medio Oriente para "violar" el alto el fuego alcanzado a principios de abril, y advirtió que responderá de manera "inmediata y contundente" a cualquier ataque,
"Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques en legítima defensa contra instalaciones que Estados Unidos tiene permiso para utilizar con el fin de atacar buques civiles y violar el alto el fuego", afirmó el diplomático en sus redes sociales.
Araqchi alertó en el mismo mensaje de que "cualquier acto hostil recibirá una respuesta inmediata y contundente" por parte de Teherán y sostuvo que "lo que las sanciones y la guerra no han logrado, no se conseguirá con más guerra".
El Gobierno de Irán acusó a Washington de violar de nuevo el alto el fuego con sus últimos ataques contra un buque y la isla de Qeshm y recalcó que estos actos fueron llevados a cabo "desde dos países de la región", enmarcando sus bombardeos contra Kuwait -donde han causado un muerto- y Bahréin en "el derecho inherente a la defensa".
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