Trump sobre Ucrania: "Nos estamos acercando mucho a un acuerdo de paz"

De esta forma lo afirmó este martes durante la tradicional ceremonia de "indulto del pavo" (que se celebra previo al Día de Acción de Gracias- en la Casa Blanca, mientras continúan las discusiones sobre su plan de paz.

"Creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Pronto lo sabremos. Pensé que este [conflicto] se resolvería más rápido. Resolvimos ocho [conflictos]. Pensé que este sería más fácil, pero creo que estamos progresando", manifestó.

Cómo es el plan de paz

Hablando sobre el progreso en la resolución del conflicto ucraniano, el presidente estadounidense se refirió a las discusiones de su plan de paz de 28 puntos, revelado la semana pasada.

El plan incluye el reconocimiento de Crimea y Donbass como territorios rusos legítimos, la renuncia de Kiev a varias categorías claves de armamento y garantías de que Ucrania cederá a Rusia toda la región de Donbass, otorgará a la lengua rusa el estatus de idioma estatal y reconocerá formalmente a la hoy perseguida Iglesia ortodoxa ucraniana canónica.

Además, se contempla que Ucrania no entre en la OTAN, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como la reducción del número de efectivos del Ejército ucraniano.

Putin cree que el acuerdo propuesto por Trump puede servir como base

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este lunes en una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que las propuestas de Washington "pueden servir como base para un acuerdo de paz definitivo". Sin embargo, una gran cantidad de reportes indica que Vladímir Zelenski y sus socios europeos no están contentos con la iniciativa y rechazan sus puntos clave.

Embed Rubio da precisiones sobre el plazo límite para el acuerdo de paz por el conflicto ucraniano



"Nos encantaría que fuera el jueves", afirmó el secretario de Estado de EE.UU.https://t.co/m4pwWcNZut pic.twitter.com/lEg5tToeP7 — RT en Español (@ActualidadRT) November 23, 2025

Ucrania acepta el plan de paz de Estados Unidos

Kiev "aceptó un acuerdo de paz", propuesto por Donald Trump, para detener el conflicto en torno a Ucrania, informa CBS News con referencia a un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto.

"Los ucranianos han aceptado el acuerdo de paz. Quedan algunos detalles menores por resolver, pero han aceptado el acuerdo de paz", dijo la fuente.

Además, el medio cita al secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, quien habría indicado que se había alcanzado un entendimiento común sobre la propuesta, con algunos detalles aún por pulir.