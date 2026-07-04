Trump: "EE.UU. es La nación más libre y más fuerte"

Trump reivindicó el papel histórico de su país, defendió el derecho a portar armas y prometió una nueva "edad dorada" para la nación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó el inicio de las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia del país con un discurso de fuerte tono nacionalista en el Monumento Nacional del Monte Rushmore, donde definió a Estados Unidos como "la nación más libre, más fuerte y más excepcional de la historia" y aprovechó la ocasión para relanzar varios de los ejes centrales de su agenda política.
Desde el emblemático monumento de Dakota del Sur, donde están esculpidos los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, el mandatario reivindicó el legado de los Padres Fundadores y sostuvo que la creación de Estados Unidos constituyó "un acontecimiento único en la historia de la humanidad".
"Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo", afirmó Trump ante una multitud que asistió al acto, en el que también hubo homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares.
El presidente ya había elegido el Monte Rushmore como escenario para celebrar el Día de la Independencia en 2020, durante su primer mandato, cuando defendió los monumentos históricos frente a las protestas del movimiento Black Lives Matter. Esta vez volvió a utilizar el simbolismo del lugar para trazar un recorrido por la historia estadounidense, desde la Guerra de Independencia hasta las guerras mundiales, pasando por la expansión territorial, la Guerra Civil y el desarrollo industrial.
En ese marco, advirtió sobre lo que considera intentos de modificar la identidad nacional. "Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", aseguró, al tiempo que denunció esfuerzos por "cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos" y por "alienar a los ciudadanos de su propia historia".
El discurso también incluyó referencias directas a su programa de gobierno. Trump reivindicó la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, y prometió continuar protegiéndola. Además, cargó contra el "resurgimiento del comunismo" en Estados Unidos, al que calificó como "enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776", y aseguró que no permitirá su expansión.
En política exterior, el mandatario buscó mostrar una imagen de fortaleza militar. Durante su exposición afirmó que Washington "derrotó a Venezuela en un día" y aseguró que Irán "se muere por llegar a un acuerdo" tras las recientes tensiones entre ambos países. También proyectó una nueva "edad dorada" para Estados Unidos basada en el liderazgo tecnológico, la independencia energética y el desarrollo de la exploración espacial.
Horas después del acto, Trump volvió a utilizar su red social Truth Social para profundizar uno de los temas que más ha marcado su segundo mandato: la inmigración.
"Europa está aprendiendo que, cuando acoges a delincuentes del tercer mundo, te conviertes en un país del tercer mundo", escribió el mandatario, quien desde su regreso a la Casa Blanca en 2025 endureció las políticas migratorias y convirtió el control fronterizo en una de las principales banderas de su administración.
El presidente sostuvo además que su regreso al poder evitó una supuesta "invasión migrante" y reiteró que fue elegido "justo a tiempo" para impedir ese escenario.
Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que Trump viene dirigiendo contra varios de sus aliados europeos. En los últimos meses criticó a España, Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido por no respaldar plenamente la estrategia estadounidense durante el conflicto con Irán y volvió a poner en duda el papel de la OTAN, organización a la que calificó como un "tigre de papel".
De cara a la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía, el mandatario aseguró que asistirá "solo por respeto" al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mientras mantiene abierta la amenaza de revisar el compromiso de Washington con la organización y de imponer nuevos aranceles a la Unión Europea en caso de avanzar con un impuesto común a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
comentar