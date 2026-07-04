Trump: "EE.UU. es La nación más libre y más fuerte"

En ese marco, advirtió sobre lo que considera intentos de modificar la identidad nacional. "Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", aseguró, al tiempo que denunció esfuerzos por "cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos" y por "alienar a los ciudadanos de su propia historia".

Segunda enmienda

El discurso también incluyó referencias directas a su programa de gobierno. Trump reivindicó la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, y prometió continuar protegiéndola. Además, cargó contra el "resurgimiento del comunismo" en Estados Unidos, al que calificó como "enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776", y aseguró que no permitirá su expansión.

En política exterior, el mandatario buscó mostrar una imagen de fortaleza militar. Durante su exposición afirmó que Washington "derrotó a Venezuela en un día" y aseguró que Irán "se muere por llegar a un acuerdo" tras las recientes tensiones entre ambos países. También proyectó una nueva "edad dorada" para Estados Unidos basada en el liderazgo tecnológico, la independencia energética y el desarrollo de la exploración espacial.

Nuevas críticas a Europa

Horas después del acto, Trump volvió a utilizar su red social Truth Social para profundizar uno de los temas que más ha marcado su segundo mandato: la inmigración.

"Europa está aprendiendo que, cuando acoges a delincuentes del tercer mundo, te conviertes en un país del tercer mundo", escribió el mandatario, quien desde su regreso a la Casa Blanca en 2025 endureció las políticas migratorias y convirtió el control fronterizo en una de las principales banderas de su administración.

El presidente sostuvo además que su regreso al poder evitó una supuesta "invasión migrante" y reiteró que fue elegido "justo a tiempo" para impedir ese escenario.

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos que Trump viene dirigiendo contra varios de sus aliados europeos. En los últimos meses criticó a España, Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido por no respaldar plenamente la estrategia estadounidense durante el conflicto con Irán y volvió a poner en duda el papel de la OTAN, organización a la que calificó como un "tigre de papel".

De cara a la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía, el mandatario aseguró que asistirá "solo por respeto" al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mientras mantiene abierta la amenaza de revisar el compromiso de Washington con la organización y de imponer nuevos aranceles a la Unión Europea en caso de avanzar con un impuesto común a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.