La Corte Suprema rechazó el decreto de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento

La Corte consideró además que había "escasas pruebas" a favor de la reinterpretación que la Administración Trump hacía de una norma --la Decimocuarta Enmienda-- que estipula que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos".

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La reacción de Trump

Trump señaló en sus redes sociales que la sentencia de la Corte Suprema "es una lástima" para el país, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Congreso para que elimine la ciudadanía por derecho de nacimiento.

"¡No hace falta ninguna enmienda constitucional larga y engorrosa! El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, que resulta costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!", aseguró.