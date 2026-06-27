Irán denunció una violación del acuerdo tras los bombardeos de EE.UU.

Teherán aseguró que los ataques norteamericanos violan el memorando firmado este mes. Washington justificó la ofensiva como represalia.
Irán denunció este sábado que los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos contra distintos puntos de su territorio constituyen una "violación flagrante" del protocolo de acuerdo alcanzado entre ambos países a mediados de junio. La acusación fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní tras la ofensiva ejecutada durante la noche del viernes.
En un comunicado oficial, la cancillería iraní condenó los bombardeos sobre la costa sur del país y sostuvo que representan un incumplimiento directo del primer punto del memorando de entendimiento firmado con Washington, lo que vuelve a poner en duda la continuidad del acuerdo de paz alcanzado días atrás.
Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la operación militar y explicó que los ataques tuvieron como objetivo depósitos donde Irán almacenaba misiles y drones, además de estaciones de radar ubicadas sobre la costa del Golfo Pérsico.
Según la versión estadounidense, la ofensiva fue ordenada después de un ataque con drones atribuido a Teherán contra un buque de carga que navegaba por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó ese ataque como una "violación estúpida" del alto el fuego y respaldó la respuesta militar. En la misma línea, el CENTCOM sostuvo que la acción iraní constituyó una "agresión injustificada contra la navegación comercial" y justificó los bombardeos como una medida para proteger la seguridad del tránsito marítimo.
La escalada también motivó una dura advertencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien aseguró que cualquier nueva agresión iraní recibirá una respuesta militar. "Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia", afirmó en la red social X.
Los ataques reavivaron la tensión en Medio Oriente y generaron nuevas dudas sobre la viabilidad del acuerdo alcanzado este mes, cuyo objetivo era poner fin a casi cuatro meses de enfrentamientos y reducir el riesgo de una escalada militar en la región.
Con ambas partes acusándose mutuamente de violar el entendimiento, el futuro del proceso diplomático quedó nuevamente en suspenso, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo del conflicto y sus posibles consecuencias sobre la estabilidad regional y el comercio energético mundial.
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