Irán denunció una violación del acuerdo tras los bombardeos de EE.UU.

2025_12_251225514 Donald Trump busca cerrar el acuerdo de paz con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó ese ataque como una "violación estúpida" del alto el fuego y respaldó la respuesta militar. En la misma línea, el CENTCOM sostuvo que la acción iraní constituyó una "agresión injustificada contra la navegación comercial" y justificó los bombardeos como una medida para proteger la seguridad del tránsito marítimo.

La escalada también motivó una dura advertencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien aseguró que cualquier nueva agresión iraní recibirá una respuesta militar. "Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia", afirmó en la red social X.

Los ataques reavivaron la tensión en Medio Oriente y generaron nuevas dudas sobre la viabilidad del acuerdo alcanzado este mes, cuyo objetivo era poner fin a casi cuatro meses de enfrentamientos y reducir el riesgo de una escalada militar en la región.

Con ambas partes acusándose mutuamente de violar el entendimiento, el futuro del proceso diplomático quedó nuevamente en suspenso, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo del conflicto y sus posibles consecuencias sobre la estabilidad regional y el comercio energético mundial.