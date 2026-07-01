Milei asistió al acto por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada, con show de Fátima Flórez incluido

El Presidente participó de la celebración encabezada por el embajador Peter Lamelas mientras continúa la expectativa por un eventual viaje para reunirse con Donald Trump. El cierre del acto estuvo a cargo de Fátima Flórez, imitando a Liza Minnelli.
En medio de las versiones sobre una posible visita a Washington, Javier Milei participó este lunes de la celebración por un nuevo aniversario de la Independencia de Estados Unidos. El encuentro se realizó en la residencia del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, y reunió a dirigentes y funcionarios.
La presencia del mandatario llamó la atención por tratarse de un hecho poco habitual en la relación diplomática entre ambos países. Y se trata de un hecho histórico, porque ningún otro presidente argentino había asistido a una ceremonia de estas características.
El jefe de Estado arribó cerca de las 19.25 junto a integrantes del Gobierno nacional. Durante el evento se entonaron los himnos de la Argentina y de Estados Unidos, luego el representante diplomático brindó un discurso y la jornada finalizó con un espectáculo musical. La participación presidencial fue leída como una nueva muestra de sintonía con la administración estadounidense, mientras sigue sin definirse si finalmente viajará el 4 de julio a ese país para mantener un encuentro con Donald Trump.
Entre los invitados también estuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañado por su esposa, la periodista Belén Ludueña. La coincidencia entre ambos dirigentes se dio en un acto de fuerte peso institucional, atravesado además por una agenda política con movimientos dentro del Gobierno nacional.
La celebración también tuvo un momento dedicado al espectáculo con la presentación de Fátima Flores, quien cerró la velada organizada en la residencia del embajador Peter Lamelas con una interpretación de "New York, New York", caracterizada como Liza Minnelli.
El show se desarrolló ante la mirada del presidente Javier Milei, su ex pareja, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los invitados que participaron del exclusivo evento diplomático realizado en el Palacio Bosch.
La actriz preparó una puesta especial para la ocasión y eligió uno de los clásicos más representativos de la música estadounidense. Su interpretación fue recibida con aplausos por los asistentes y terminó siendo uno de los momentos más comentados de la noche.
La actuación aportó un condimento artístico a una ceremonia atravesada por el fortalecimiento del vínculo entre la Argentina y Estados Unidos, en un encuentro que reunió a referentes políticos, diplomáticos e invitados especiales.
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