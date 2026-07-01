Milei asistió al acto por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada, con show de Fátima Flórez incluido

Fátima Flórez fue la encargada del cierre artístico

La celebración también tuvo un momento dedicado al espectáculo con la presentación de Fátima Flores, quien cerró la velada organizada en la residencia del embajador Peter Lamelas con una interpretación de "New York, New York", caracterizada como Liza Minnelli.

El show se desarrolló ante la mirada del presidente Javier Milei, su ex pareja, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los invitados que participaron del exclusivo evento diplomático realizado en el Palacio Bosch.

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La actriz preparó una puesta especial para la ocasión y eligió uno de los clásicos más representativos de la música estadounidense. Su interpretación fue recibida con aplausos por los asistentes y terminó siendo uno de los momentos más comentados de la noche.

La actuación aportó un condimento artístico a una ceremonia atravesada por el fortalecimiento del vínculo entre la Argentina y Estados Unidos, en un encuentro que reunió a referentes políticos, diplomáticos e invitados especiales.