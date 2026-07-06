Trump se burló de Meloni: afirmó que necesita una "perimetral"

En junio Trump dijo que la líder italiana buscó en repetidas ocasiones la oportunidad de tomarse fotos con él durante la cumbre del G7 celebrada en Francia y que su popularidad en el país se había visto afectada por su postura hacia Estados Unidos.

"Probablemente esté contenta de que hablara con ella. No tenía por qué hacerlo", había declarado el mandatario a la cadena italiana La7 el mes pasado.

"Me suplicó que me hiciera una foto con ella. Tenía tantas ganas de hacerse una foto conmigo. No me habría hecho la foto, pero me dio pena", agregó.

Por su parte, Meloni declaró estar "asombrada" por las declaraciones "completamente inventadas" de Trump, y lanzó en ese entonces: "Hay una cosa que él debería recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás".

Otro antecedente del conflicto fue en abril pasado, cuando Trump criticó a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán, y dijo estar “sorprendido” y decepcionado por su falta de “valentía”.

Meloni, al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente, y hasta desempeñó un papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.