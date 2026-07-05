Ya son 3.342 los muertos por los terremotos en Venezuela

El balance oficial elevó a 3.342 la cantidad de fallecidos y a 16.740 los heridos por los terremotos del 24 de junio. Más de 17.000 personas perdieron sus viviendas.
La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El balance oficial difundido este domingo elevó a 3.342 la cifra los muertos y 16.740 la de heridos, mientras las tareas de remoción de escombros siguen permitiendo recuperar cuerpos en las zonas más afectadas.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que el número de víctimas fatales aumentó en 388 personas respecto del reporte divulgado el sábado, cuando aún continuaban las labores de búsqueda en edificios derrumbados.
Según los datos oficiales, 6.462 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el doble sismo, mientras que 17.345 habitantes perdieron sus viviendas. Para asistir a los damnificados, el Gobierno habilitó 79 campamentos transitorios destinados a alojar a quienes quedaron sin hogar.
Las autoridades indicaron además que el desastre dejó 856 edificios con distintos niveles de afectación, de los cuales 190 colapsaron por completo.
En paralelo, el operativo humanitario continúa desplegado en las zonas afectadas. El Gobierno informó que ya fueron asistidas 86.794 familias y que se distribuyeron 9.585 toneladas de alimentos junto con más de 669.000 litros de agua potable para atender las necesidades básicas de la población.
En las tareas de emergencia participan 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, además de 27.482 voluntarios que colaboran en la remoción de escombros y la asistencia a los damnificados.
Sin embargo, las autoridades no actualizaron la cantidad de personas desaparecidas. Mientras tanto, la iniciativa ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela", creada para facilitar la búsqueda de familiares, registra más de 31.000 personas con las que aún no se logró establecer contacto.
Este domingo se cumplieron once días desde el desastre y también marcó el retiro de los equipos internacionales de rescate. Desde ahora, las tareas de búsqueda quedan en manos de bomberos, personal de Defensa Civil, voluntarios venezolanos y vecinos, que continúan trabajando entre los restos de los edificios colapsados.
El doble terremoto ya es considerado el más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo. La catástrofe superó ampliamente al sismo de 1967, que dejó 245 muertos en las cercanías de Caracas, y afectó a la capital junto con otros seis estados del norte del país.
La región costera de La Guaira volvió a convertirse en el epicentro de la tragedia. Se trata de una zona marcada por antecedentes devastadores, ya que en 1999 sufrió un deslave que provocó miles de muertes. Hoy, más de dos décadas después, enfrenta nuevamente una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente.
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