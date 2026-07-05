Ya son 3.342 los muertos por los terremotos en Venezuela

Operativo humanitario

En paralelo, el operativo humanitario continúa desplegado en las zonas afectadas. El Gobierno informó que ya fueron asistidas 86.794 familias y que se distribuyeron 9.585 toneladas de alimentos junto con más de 669.000 litros de agua potable para atender las necesidades básicas de la población.

En las tareas de emergencia participan 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, además de 27.482 voluntarios que colaboran en la remoción de escombros y la asistencia a los damnificados.

Sin embargo, las autoridades no actualizaron la cantidad de personas desaparecidas. Mientras tanto, la iniciativa ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela", creada para facilitar la búsqueda de familiares, registra más de 31.000 personas con las que aún no se logró establecer contacto.

Once días de los terremotos

Este domingo se cumplieron once días desde el desastre y también marcó el retiro de los equipos internacionales de rescate. Desde ahora, las tareas de búsqueda quedan en manos de bomberos, personal de Defensa Civil, voluntarios venezolanos y vecinos, que continúan trabajando entre los restos de los edificios colapsados.

El doble terremoto ya es considerado el más mortífero ocurrido en Venezuela en el último siglo. La catástrofe superó ampliamente al sismo de 1967, que dejó 245 muertos en las cercanías de Caracas, y afectó a la capital junto con otros seis estados del norte del país.

La región costera de La Guaira volvió a convertirse en el epicentro de la tragedia. Se trata de una zona marcada por antecedentes devastadores, ya que en 1999 sufrió un deslave que provocó miles de muertes. Hoy, más de dos décadas después, enfrenta nuevamente una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente.