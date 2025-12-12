La hija de Corina Machado: "Sé que mi mamá corre peligro, pero su misión está en Venezuela"

“Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y que mi mamá va a correr peligro”, expresó en una entrevista tras volver a abrazarla luego de un largo exilio familiar.

Sosa sostuvo que, pese al temor, comprende la decisión. “Sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento. Lo hace por nuestro futuro, para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz, libertad y como familia”, afirmó. Según relató, la certeza de que Machado actúa por una causa “noble” les da fuerza para afrontar un nuevo período de separación.

Reencuentro en Oslo

El reencuentro en Oslo, dijo, fue difícil de describir. “Han sido dos años sin vernos en persona, pero se han sentido más largos porque el país ha atravesado tantas cosas y mi mamá ha enfrentado riesgos enormes, amenazas diarias contra su vida”, señaló. Al mismo tiempo, recordó que miles de venezolanos no tienen siquiera la esperanza de un abrazo similar.

AP25346358502634 (2)

“Hay millones que llevan más de diez años sin ver a sus familiares. Muchos ni siquiera saben si están vivos, si están presos o desaparecidos. El sufrimiento de los venezolanos es muy real”, advirtió.

La inminencia del regreso de Machado genera sentimientos encontrados. “Por un lado no quiero que se vaya. Quisiera abrazarla, esconderla y que se quede, vivir una vida normal como familia, ir a los mercaditos de Navidad que están afuera”, confesó.

Su corazón está en Venezuela

Pero, agregó, esa posibilidad es hoy imposible. “Sabemos que su corazón, su misión y su meta están en Venezuela. Ella ha sido muy clara: va a volver. Su trabajo no ha terminado”.

Sosa también se refirió a lo que significó representar a su madre en la ceremonia del Nobel, a la que Machado no alcanzó a llegar a tiempo.

“Fue un honor enorme, como hija y como venezolana”, aseguró. Valoró especialmente el discurso del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, que describió la crisis venezolana como una lucha de principios y no de ideologías. “Mostró que nuestra causa es justa y que el mundo nos reconoce. Fue una inyección de fuerza”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para sus compatriotas: “La libertad es algo por lo que se lucha todos los días. No se puede dar por sentado. Ojalá la lucha que estamos llevando adelante en Venezuela sea un ejemplo para el mundo”.