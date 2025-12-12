Internacionales |

Aviones militares estadounidenses sobrevolaron las costas de Venezuela

En un recrudecimiento del conflicto, naves de los Estados Unidos se acercaron a La Orchila, la isla que funciona como búnker para el presidente Nicolás Maduro.

Cuatro aviones militares de los Estados Unidos fueron detectados sobrevolando zonas cercanas a la costa de Venezuela, con dos de estas naves aproximándose especialmente a La Orchila, la isla que funciona como búnker para el presidente Nicolás Maduro.

A partir de los datos del portal internacional de seguimiento aéreo Flightradar24, el operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aviones de guerra electrónica EA-18G Growler con los códigos de vuelo #GRZZLY1 y #GRZZLY2.

Los aviones volaron sobre el espacio aéreo venezolano en la tarde este viernes y mantuvieron una trayectoria que llevó a los cazas a operar en espacio internacional.

Los F/A-18F Super Hornet son aviones de combate empleados en misiones tanto de ataque a superficie como de superioridad aérea. El operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler

Mientras que los EA-18G Growler son aviones especializados en guerra electrónica. Su función principal es bloquear, interferir o neutralizar sistemas de defensa antiaérea, radares y comunicaciones enemigas.

El despliegue de Growlers en la zona refuerza la capacidad de Estados Unidos para monitorear y, si fuera necesario, debilitar la respuesta electrónica o militar desde territorio venezolano.

La actividad aérea estadounidense cerca de Venezuela se ha incrementado con movimientos constantes de cazabombarderos F/A-18 Super Hornet.

image

Venezuela acusa a EEUU de pretender "hacer una guerra" en Latinoamérica y el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha acusado este viernes al Gobierno estadounidense de pretender "hacer una guerra" en Latinoamérica y el Caribe, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región.

"Cuando nos llaman mentirosos, tiene que haber una reacción. El pueblo de Estados Unidos debe entender que su gobierno es un instrumento para la guerra. Se quiere y se pretende, ahora aquí, en este hemisferio occidental, hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe", ha declarado.

Asimismo, Padrino ha defendido que los venezolanos "claman por la paz": "Deben escuchar (...) la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo", ha manifestado durante un evento del aniversario del Mando de Defensa Aeroespacial Integral.

"En detrimento de la soberanía de los Estados, del respeto a las naciones y a sus democracias, se pretende cerrar el Caribe a los intereses de Estados Unidos, dominar políticamente los Estados, robarse apropiarse de los recursos naturales del hemisferio", ha aseverado el titular de la cartera ministerial.

