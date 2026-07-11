Detuvieron en Puerto Madero a un narco mexicano con pedido de captura de EEUU.

Finalmente, Aguirre Covarrubias fue detenido en el lobby de un hotel ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300, en Puerto Madero.

Pedido de captura

De acuerdo con la investigación, el ciudadano mexicano era requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por una causa iniciada en 2016 en la que está acusado de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, valuados en unos 285.000 dólares.

Las autoridades estadounidenses también lo señalan por haber violado las condiciones de la libertad bajo fianza que le había sido concedida durante el proceso judicial. Tras incumplir esas obligaciones, permanecía prófugo desde 2017 y sobre él se había librado una orden de captura internacional con fines de extradición.

Operativo coordinado

La SIDE destacó que el procedimiento fue posible gracias a la articulación del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación con los organismos internacionales.

En tanto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que la alerta roja de Interpol fue activada y que el sospechoso fue localizado pocas horas después. "La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan", escribió la funcionaria.

Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy INTERPOL emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.



Gracias a una investigación de la SIDE, en… pic.twitter.com/I9aya3Mar4 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 11, 2026

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con la secretaría de Leandro Noguera, que deberá intervenir en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.