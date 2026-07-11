Detuvieron en Puerto Madero a un narco mexicano con pedido de captura de EEUU.

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de 48 años, fue arrestado en un hotel de Puerto Madero tras un operativo coordinado entre la SIDE, la Policía Federal, Migraciones e Interpol.
Un ciudadano mexicano de 48 años, identificado como Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, fue detenido en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero luego de que las autoridades confirmaran que sobre él pesaba un pedido de captura internacional emitido por Estados Unidos mediante una notificación roja de Interpol.
El hombre quedó a disposición de la Justicia argentina mientras se tramita su extradición.
Según informó la Policía Federal Argentina (PFA), la captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones, Interpol y la fuerza federal. Las tareas de inteligencia permitieron detectar que el sospechoso había ingresado al país el pasado 8 de julio procedente de México.
Tras verificar su identidad y corroborar que continuaba vigente el requerimiento judicial de las autoridades estadounidenses, la información fue remitida a Interpol y a la Policía Federal, que montó un operativo para localizarlo.
Finalmente, Aguirre Covarrubias fue detenido en el lobby de un hotel ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300, en Puerto Madero.
De acuerdo con la investigación, el ciudadano mexicano era requerido por la Justicia del Distrito Norte de Illinois por una causa iniciada en 2016 en la que está acusado de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, valuados en unos 285.000 dólares.
Las autoridades estadounidenses también lo señalan por haber violado las condiciones de la libertad bajo fianza que le había sido concedida durante el proceso judicial. Tras incumplir esas obligaciones, permanecía prófugo desde 2017 y sobre él se había librado una orden de captura internacional con fines de extradición.
La SIDE destacó que el procedimiento fue posible gracias a la articulación del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación con los organismos internacionales.
En tanto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que la alerta roja de Interpol fue activada y que el sospechoso fue localizado pocas horas después. "La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan", escribió la funcionaria.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con la secretaría de Leandro Noguera, que deberá intervenir en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
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