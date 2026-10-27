Se esperaba que el recuento comenzase durante la noche y los resultados oficiales se publicarán dentro de los ocho días posteriores al día de las elecciones, es decir, antes del 4 de noviembre.

La Knesset tiene 120 escaños, por lo que una coalición necesita un mínimo de 61 para ser aprobada por el presidente.

Según informó el Comité Electoral Central de Israel, aproximadamente el 74,3% de los votantes elegibles habían emitido su voto a las 20 hora local. Esto equivaldría un total de 5.450.000 personas que emitieron su voto, de unos 7,3 millones de electores habilitados.

Esta cifra contrasta con la participación del 66% registrada en la misma fecha durante las últimas elecciones de 2022.

Para la encuestadora y consultora política israelí Dahlia Scheindlin, la participación electoral alcanzó niveles récord en las que muchos israelíes consideran las elecciones más importantes de la historia del país.

"Suena a cliché, pero sin duda entre los partidarios de la oposición existe la clara sensación de que el país tomará un rumbo irreconocible si gana otro gobierno de Netanyahu, y se han movilizado de forma muy significativa", declaró.

Según los datos de participación del Comité Electoral Central de Israel, también se observaron "niveles realmente muy altos en la comunidad árabe", afirmó.

En tanto, los rivales de Netanyahu celebraron el resultado de las encuestas a boca de urna y lo presentaron como un derrumbe de su apoyo, aunque la oposición no tiene un camino claro hacia la victoria.

Gadi Eisenkot, presidente del partido Yashar y principal rival de Netanyahu, dijo que el resultado indicaba "una falta total de confianza en Netanyahu y en el Gobierno del 7 de octubre".

"Actuaré de inmediato para hacer cumplir la voluntad del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer un Gobierno sionista que impulse el servicio militar obligatorio lo antes posible", afirmó Eisenkot en un comunicado poco después de la publicación de las encuestas a boca de urna.

El ex primer ministro Yair Lapid, quien se alió con Naftali Bennett, otro ex primer ministro, dijo: "Que nadie los confunda: el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante. Este es un derrumbe total y la ciudadanía les ha dicho que se vayan a casa".

Netanyahu votó pasado el mediodía de este martes en Jerusalén y arengó a la ciudadanía a que acuda a cumplir con su derecho democrático de expresarse en las urnas, según indicó un comunicado oficial.

El referente del Likud acudió al colegio electoral acompañado por su esposa, Sara, según un comunicado difundido por su oficina, en las primeras elecciones nacionales en el país después de los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"íVayan a votar!", reclamó Netanyahu a los israelíes en hebreo, según el texto, en unos comicios cruciales tras los ataques de Hamás y la ofensiva contra Gaza.

Netanyahu envió también a los votantes un videomensaje en el que acusaba a la izquierda y a los partidos árabes de intentar "robar las elecciones", después de que la Policía detuviera en el Néguev a tres sospechosos de haber intentado comprar votos para el partido islamista Raam.

"Miren, están advertidos. Los índices de participación en el sector árabe del sur, sin ir más lejos, son más altos que en el sector judío. Tienen que salir a votar", insistió Netanyahu, animando a que "nadie se quede en casa".

Netanyahu insistió con que "está en juego y en la balanza la preservación del Estado judío", ya que, según él, "un gobierno de izquierdas, con partidos árabes acabará con el Estado de Israel".