La epidemia también tuvo repercusiones fuera de la República Democrática del Congo. Se notificaron casos en Uganda, Kenia y Nigeria, mientras que Francia informó un caso importado, lo que amplió la preocupación sanitaria por la propagación internacional del virus.

Por su magnitud y mortalidad, el brote se convirtió en el más grande y letal registrado en la historia de la República Democrática del Congo. A nivel mundial, se ubica como el segundo más extendido, detrás de la epidemia de ébola que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016.