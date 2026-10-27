El brote fue declarado en mayo y registra una tasa de letalidad del 48,6%. La provincia de Ituri concentra más del 70% de las infecciones confirmadas.
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) superó los 10.000 casos confirmados y se acerca a las 5.000 muertes, según el último informe de las autoridades sanitarias difundido este martes. El brote, declarado el 15 de mayo, acumula 10.060 infecciones y 4.887 fallecidos, de acuerdo con los datos recopilados hasta el 25 de octubre.
El reporte del Instituto Nacional de Salud Pública del país africano indicó que la tasa de letalidad alcanza el 48,6%. Además, 2.684 pacientes se recuperaron de la enfermedad, mientras que la tasa de seguimiento de los contactos identificados se ubicó en el 81,6%.
La provincia oriental de Ituri es el principal foco de la epidemia y concentra el 71,7% de los casos confirmados. En total, el brote se extendió a 66 zonas sanitarias distribuidas en ocho de las 26 provincias de la República Democrática del Congo.
El brote actual es causado por el virus del ébola Bundibugyo, una variante que presenta diferencias con la cepa Zaire, responsable de otros brotes importantes. Según la información difundida, esta variante no cuenta con una vacuna aprobada ni con un tratamiento específico.
La epidemia también tuvo repercusiones fuera de la República Democrática del Congo. Se notificaron casos en Uganda, Kenia y Nigeria, mientras que Francia informó un caso importado, lo que amplió la preocupación sanitaria por la propagación internacional del virus.
Por su magnitud y mortalidad, el brote se convirtió en el más grande y letal registrado en la historia de la República Democrática del Congo. A nivel mundial, se ubica como el segundo más extendido, detrás de la epidemia de ébola que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016.
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