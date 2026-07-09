Un revólver y seis balas: el regalo sorpresa del presidente de Turquía a los líderes de la OTAN

Recep Tayyip Erdogan entregó ese obsequio en la cumbre realizada en Ankara. Esto generó complicaciones relacionadas con el protocolo y la seguridad. Cómo reaccionaron los principales líderes europeos.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió a los líderes que asistieron a la cumbre de la OTAN en Ankara, al regalarles un revólver con el nombre de cada uno de ellos grabado en el cañón del arma y seis balas.
Más allá de que es muy común que los jefes de Estado intercambien obsequios durante reuniones o cumbres, el regalo de Erdogan generó complicaciones vinculadas con el protocolo y la seguridad. Las delegaciones de los países miembros de la OTAN aclararon que Turquía les expidió un documento que especial que eximía del control.
En ese contexto, el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, entregó el revólver a su vuelta al país. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su agradecimiento a Erdogan, pero dijo que el arma será "transportada y almacenada de manera segura" hasta que sea inutilizada, momento en que sería "donada a un museo militar".
En el caso del premier belga, fuentes de su gabinete explicaron a la agencia Europa Press que De Wever no fue consciente del tipo de regalo que fue recibido por la delegación por parte de Erdogan hasta que se encontraba ya en Bruselas, cuando descubrió "con sorpresa" la naturaleza del obsequio y optó por entregarlo a la Policía del aeropuerto para que se guardara en una caja de seguridad y se le apliquen los protocolos que procedan.
El revólver fue recibido en un primer momento por el entorno del mandatario belga y estuvo en todo momento bajo vigilancia, según destacaron las fuentes, y fue llevado a Bélgica en el vuelo militar en el que regresó toda la delegación al país.
Por su parte, el gobierno español puso el arma en manos del Ministerio del Interior. El revólver se encuentra en estos momentos custodiada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, "que será el encargado de inutilizarlo para a continuación ser inventariado y almacenado", según dijeron desde el Palacio de la Moncloa.
Las fuentes apuntaron también que, como regalo institucional, se hizo entre los departamentos de protocolo de ambos países tras la cumbre de la Alianza en la que Erdogan ejercía como anfitrión.
El primer ministro británico, Keir Starmer, optó por dejar el arma en Ankara en manos de funcionarios de su país, que lo manipularán para que no pueda disparar, antes de enviarlo al Reino Unido. Y su homólogo canadiense, Mark Carney, detalló que entregó el regalo a la policía de su país para que determine su destino.
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