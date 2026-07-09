Un revólver y seis balas: el regalo sorpresa del presidente de Turquía a los líderes de la OTAN

El revólver fue recibido en un primer momento por el entorno del mandatario belga y estuvo en todo momento bajo vigilancia, según destacaron las fuentes, y fue llevado a Bélgica en el vuelo militar en el que regresó toda la delegación al país.

Por su parte, el gobierno español puso el arma en manos del Ministerio del Interior. El revólver se encuentra en estos momentos custodiada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, "que será el encargado de inutilizarlo para a continuación ser inventariado y almacenado", según dijeron desde el Palacio de la Moncloa.

Las fuentes apuntaron también que, como regalo institucional, se hizo entre los departamentos de protocolo de ambos países tras la cumbre de la Alianza en la que Erdogan ejercía como anfitrión.

El primer ministro británico, Keir Starmer, optó por dejar el arma en Ankara en manos de funcionarios de su país, que lo manipularán para que no pueda disparar, antes de enviarlo al Reino Unido. Y su homólogo canadiense, Mark Carney, detalló que entregó el regalo a la policía de su país para que determine su destino.