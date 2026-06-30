Nicolás Cabré se sincera sobre la distancia con su hija Rufina

image Nicolás Cabré, "La China" Suárez y su hija Rufina.

Según el actor, la paternidad lo transformó profundamente “Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo” y agregó “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió”.

Cabré hoy

A seis meses de su casamiento con la actriz Rocío Pardo, aseguró estar “en un momento de mi vida demasiado hermoso”, con las prioridades más claras y disfrutando de lo que le hace bien “Ro es el amor de mi vida” aseguró de forma contundente.

image Nicolás Cabre y Rocío Pardo

Durante la entrevista, Cabré también repasó su trayectoria, recordó el apoyo de su familia -especialmente de su padre, a quien señaló como su ídolo- y reflexionó sobre la imagen pública que se ha construido sobre él a lo largo de los años “No soy ni el monstruo que dicen que soy ni una maravilla” afirmó. Por otra parte, el actor reconoció que correr “me salvó la vida” en momentos difíciles.