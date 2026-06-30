Nicolás Cabré se sincera sobre la distancia con su hija Rufina

El actor confesó sus sensaciones que le genera vivir lejos de su hija Rufina y sobre su feliz presente personal -junto a Rocío Pardo- y laboral.
El actor Nicolás Cabré reflexionó sobre la mudanza de su hija Rufina a Turquía junto a su madre, Eugenia “La China” Suárez y su actual pareja, el futbolista Mauro Icardi, durante una entrevista en el ciclo "Luis Novaresio Entrevista" que se emite por A24.
El protagoniza la obra "Ni media palabra" -junto a Mariano Martínez y El Bicho Gómez- reconoció que la decisión de su hija de vivir lejos de Argentina representa un desafío emocional muy fuerte “Rufina eligió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos. Decidió querer vivir esa aventura y no me quedó otra que acompañarla” expresó, y remarcó que eligió priorizar el deseo y el bienestar de la niña por sobre sus propios sentimientos.
“La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad” reconoció Cabré, aludiendo a la rutina diaria que compartía con su hija y cómo la distancia afectó esos momentos cotidianos, pero pese a ello, destacó que el vínculo con Rufina es el eje central de su vida “Es por lo que vivo. Vivo por su sonrisa”.
Nicolás Cabré destacó la buena relación que mantiene actualmente con "La China" Suárez en la crianza compartida de su hija “Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar”, dejando en claro que el foco exclusivo está puesto en la hija.
Según el actor, la paternidad lo transformó profundamente “Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo” y agregó “Ver la mirada de Rufina me enseñó y me cambió”.
A seis meses de su casamiento con la actriz Rocío Pardo, aseguró estar “en un momento de mi vida demasiado hermoso”, con las prioridades más claras y disfrutando de lo que le hace bien “Ro es el amor de mi vida” aseguró de forma contundente.
Durante la entrevista, Cabré también repasó su trayectoria, recordó el apoyo de su familia -especialmente de su padre, a quien señaló como su ídolo- y reflexionó sobre la imagen pública que se ha construido sobre él a lo largo de los años “No soy ni el monstruo que dicen que soy ni una maravilla” afirmó. Por otra parte, el actor reconoció que correr “me salvó la vida” en momentos difíciles.
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