Peter Hegseth se fotografiaba entre risas junto a su esposa y funcionarios en el Cementerio Nacional de Arlington cuando un centinela les recordó que debían mantener silencio y respeto.
Un soldado del Ejército de Estados Unidos reprendió públicamente al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante la ceremonia oficial por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, debido a que el funcionario, su esposa y otros integrantes de su equipo se fotografiaban entre risas, por lo que el militar les recordó con voz fuerte y clara, que debían mantener el silencio y el respeto en el lugar.
El episodio quedó registrado en un video que se difundió en las redes y generó repercusiones que llegaron hasta el Pentágono. Horas después, el portavoz de la Secretaría de Defensa, Sean Parnell, respaldó la intervención del militar y sostuvo que el soldado había recordado correctamente la importancia de mantener el decoro durante la conmemoración, a la que también asistieron Donald Trump y el vicepresidente James David Vance.
Cada 11 de noviembre, Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos en honor a los hombres y mujeres que sirvieron en sus Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial. Con el paso de los años, el homenaje también incorporó a quienes participaron de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. La ceremonia mantiene una tradición de solemnidad de más de un siglo.
El acto de este miércoles tuvo como escenario la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Cementerio Nacional de Arlington. Al finalizar la ceremonia, Hegseth se tomó fotografías junto a su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver; y la asesora principal y asistente adjunta, Tami Radabaugh.
Mientras el grupo se preparaba para retirarse, un centinela del Tercer Regimiento de Infantería del Ejército estadounidense, conocido como la Guardia Vieja, avanzó unos pasos con el fusil en mano y llamó la atención de los presentes. "Todos los visitantes deben mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", gritó el militar mientras continuaba con su patrullaje frente al secretario y sus acompañantes.
Tras la difusión de las imágenes, Parnell se refirió a lo ocurrido y defendió tanto al funcionario como la intervención del centinela. "El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado y siempre honrarán los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a América segura. Mientras conmemorábamos este día solemne, un soldado recordó correctamente y con respeto a todos que mantuvieran el decoro", expresó el portavoz.
El episodio se produjo en un momento de tensión política para el secretario de Defensa. El martes, la Cámara de Representantes rechazó una resolución que buscaba avanzar con su destitución y frenó un intento de juicio político por su conducta en el cargo y su gestión de la guerra en Irán.
La votación se realizó mientras los republicanos enfrentan las consecuencias de la contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato. Algunos integrantes del partido atribuyeron el resultado al conflicto en Irán y al consecuente aumento de los precios de la nafta. Sin embargo, después de que Donald Trump expresara su firme respaldo a Hegseth, la mayoría de los legisladores republicanos apoyó al secretario y bloqueó la iniciativa en una votación dividida principalmente por partidos.
La propuesta había sido impulsada por el representante republicano de Kentucky Thomas Massie y contaba con el respaldo de los demócratas. El rechazo podría retrasar el proceso contra Hegseth, ya que los demócratas asumirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.
El líder demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries, quien se espera que se convierta en su próximo presidente, respaldó la iniciativa y acusó al secretario de haber "abusado de su poder" y "socavado la seguridad nacional de Estados Unidos".
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