Una enorme roca golpea a un hombre durante una obra de Indiana Jones en Disney

A través de las redes sociales se difundieron varios videos de la peligrosa falla que se registró durante el espectáculo del famoso personaje Indiana Jones, en el que durante 30 minutos se recrean a través de acrobacias, efectos especiales y explosivos varias escenas de la película de 1981 “Los cazadores del arca perdida”, protagonizada por Harrison Ford

Pero desafortunadamente durante una de las funciones, la escenografía falló provocando que una enorme roca de utilería, con un peso aproximado de casi 200 kilos, saliera del escenario y se direccionara hacia los espectadores.

Embed WATCH: 400-pound rubber boulder comes loose during Indiana Jones Epic Stunt Spectacular at Disney’s Hollywood Studios in Florida, striking and injuring a cast member pic.twitter.com/t7ppXg02pG — Rapid Report (@RapidReport2025) December 31, 2025

La pesada roca de utilería se movía rápidamente rodando por una cornisa para avanzar hacia el público, que se quedó inmóvil al ver el enorme material que se dirigía a ellos.

Esto ocurrió hasta que afortunadamente una persona del staff corrió para pararse frente al objeto y detenerlo por lo que la persona fue rápidamente derribada al suelo por el impacto, como lo muestran los videos cada uno de ellos tomados desde diferentes ángulos.

Millones de visitantes en los parques de Disney

Los parques de Disney atraen a decenas de millones de visitantes anualmente, con Magic Kingdom en Florida y Disneyland en California liderando en asistencia, superando los 17 millones cada uno en 2023, y parques internacionales como Tokio y París también recibiendo a más de 10-15 millones de personas, siendo Magic Kingdom el parque más visitado del mundo y Disneyland París el principal en Europa-

Disney domina la industria, con varios de sus parques entre los más visitados a nivel mundial. Los parques de los Estados Unidos representan más del 50% de la asistencia total de Disney, pero los internacionales son muy fuertes. Los parques están recuperando e incluso superando las cifras de visitantes prepandemia.