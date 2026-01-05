Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas durante la Asamblea Nacional

"Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este 5 de enero: once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales", informó el Sindicato en un comunicado publicado en redes sociales. De los arrestados, cuatro fueron liberados y los otros diez siguen detenidos, "algunos en situación de desaparición forzosa", según el SNTP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sntpvenezuela/status/2008290842562150850&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

Durante la cobertura, a los trabajadores de la prensa se les prohibió transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías, de acuerdo con el SNTP. Además, al menos tres periodistas fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM y trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo.

En estos procedimientos, los agentes revisaron los teléfonos celulares de los comunicadores, solicitando claves de acceso y accediendo a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube.

El SNTP mencionó en particular el caso de Daniel Álvarez, periodista de Televen, a quien le fue incautado su teléfono durante un tiempo. "Este tipo de actuaciones no sólo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes, sino que configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico", denunció el sindicato.

En otro comunicado, el SNTP advirtió que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria”. Además, denunció que al menos 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad en Venezuela por causas vinculadas a su labor informativa.

“La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y generar autocensura”, señaló el SNTP en su declaración, en la que vinculó estos casos con un patrón de criminalización del periodismo.