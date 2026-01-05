Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Rodríguez se desempeñó como vicepresidenta de Maduro desde 2018, supervisando gran parte de la economía de Venezuela, y estaba en la línea de sucesión presidencial.

"Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento", indicó Rodríguez con la mano alzada en un acto realizado en un lujoso salón del Palacio Legislativo. "Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria", añadió.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de este país, Cilia Flores", manifestó en su discurso.

Rodríguez forma parte de un grupo de altos funcionarios de la administración de Maduro que ahora parece controlar Venezuela, incluso cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, y otros funcionarios dicen que presionarán al gobierno para que se alinee con su visión en el sector petrolero.

Embed

Aliada o adversaria

Rodríguez, una abogada y política de 56 años, ha tenido una larga carrera representando la revolución iniciada por el fallecido Hugo Chávez en el escenario mundial. No está claro si la líder se acercará a la administración Trump o seguirá la misma línea adversaria que su predecesor.

Su ascenso a líder encargada del país sudamericano fue una sorpresa el sábado por la mañana, cuando Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había estado en comunicación con Rodríguez y que la líder venezolana fue "cortés" y trabajaría con el gobierno estadounidense. Rubio dijo que Rodríguez era alguien con quien la administración podría trabajar, a diferencia de Maduro.

Pero en un discurso televisado, Rodríguez no dio indicios de que cooperaría con Trump, refiriéndose a su gobierno como "extremistas" y manteniendo que Maduro era el líder legítimo de Venezuela. Lo que se está haciendo con Venezuela "es una atrocidad que viola el derecho internacional", afirmó, rodeada de altos funcionarios civiles y militares.

Abogada educada en Reino Unido y Francia, la presidenta interina y su hermano, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional controlada por Maduro, tienen credenciales izquierdistas impecables nacidas de la tragedia. Su padre fue un líder socialista arrestado por su participación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976, y luego murió bajo custodia policial.

Rodríguez ocupó varios cargos de menor nivel durante el gobierno de Chávez, pero ganó prominencia trabajando con Maduro hasta el punto de ser vista como su sucesora. Se desempeñó como ministra en los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Petróleo, y en otros cargos para ayudar a estabilizar la economía crónicamente en crisis de Venezuela después de años de inflación desenfrenada y agitación.

Desarrolló fuertes lazos con republicanos en la industria petrolera y en Wall Street que se opusieron a la noción de un cambio de régimen liderado por Estados Unidos. La presidenta interina también presidió una asamblea promovida por Maduro en respuesta a las protestas callejeras en 2017 destinadas a neutralizar la legislatura de mayoría opositora.