Confirman que el menor entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

Las autoridades de Formosa confirmaron que el niño identificado como "Ramiro" no es Loan Danilo Peña. Sus padres se presentaron en una comisaría de Clorinda tras la viralización del caso.
La esperanza que había despertado un video grabado en una feria de Paraguay quedó descartada. El Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Formosa confirmó que el menor entrevistado en la Expoferia de Mariano Roque Alonso no es Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024.
La confirmación llegó luego de que los padres del niño, que se hacía llamar Ramiro, se presentaran en una comisaría de Clorinda ante la repercusión que generó el video difundido en redes sociales y medios de comunicación.
Según informaron las autoridades, además de tomar declaración a la familia, se realizó una comparación entre las imágenes del menor y las de Loan. También se analizó una característica clave incluida en la alerta amarilla de Interpol: una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.
El oficial paraguayo Ramón Vera, a cargo del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, explicó que se solicitó una prueba morfológica entre ambas fotografías. Además, indicó que se revisaron nuevas cámaras de seguridad y que en ellas se observa al niño acompañado por una pareja dentro de la Expoferia.
Si bien las primeras evaluaciones arrojaban un 88% de similitud en algunos rasgos faciales, los estudios posteriores permitieron establecer que no se trata de Loan.
El periodista que realizó la entrevista al menor también quedó sorprendido por el resultado de la investigación, luego de que el caso generara una fuerte repercusión y renovara las expectativas sobre el paradero del niño correntino.
Paraguay había sido mencionado desde los primeros días de la investigación como uno de los posibles destinos a los que Loan podría haber sido trasladado en el marco de una presunta red de trata de personas, aunque esa hipótesis nunca pudo ser comprobada.
Mientras tanto, el juicio oral por la desaparición del niño permanece momentáneamente suspendido debido a la feria judicial en Corrientes.
En la causa están imputados María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, quien continúa desaparecido tras más de dos años
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