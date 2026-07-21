Confirman que el menor entrevistado en Paraguay no es Loan Peña

Si bien las primeras evaluaciones arrojaban un 88% de similitud en algunos rasgos faciales, los estudios posteriores permitieron establecer que no se trata de Loan.

El periodista que realizó la entrevista al menor también quedó sorprendido por el resultado de la investigación, luego de que el caso generara una fuerte repercusión y renovara las expectativas sobre el paradero del niño correntino.

La causa sigue sin novedades

Paraguay había sido mencionado desde los primeros días de la investigación como uno de los posibles destinos a los que Loan podría haber sido trasladado en el marco de una presunta red de trata de personas, aunque esa hipótesis nunca pudo ser comprobada.

Mientras tanto, el juicio oral por la desaparición del niño permanece momentáneamente suspendido debido a la feria judicial en Corrientes.

En la causa están imputados María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, quien continúa desaparecido tras más de dos años