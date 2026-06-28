Venezuela: hallaron sin vida a la esposas y los dos hijos de un futbolista argentino

Luego de casi tres días de búsqueda, los equipos de rescate encontraron los cuerpos de Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa, de 5 y 7 años, la familia de Lucas Trejo.
La tragedia del terremoto que sacudió Venezuela sumó una historia de profundo dolor para el fútbol argentino. Luego de casi tres días de intensa búsqueda, fueron encontrados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien juega en el club Deportivo La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.
Los equipos de rescate hallaron los cuerpos de Yanina Maranella y de sus hijos Aarón y Ainhoa, de 5 y 7 años, entre los restos del edificio donde vivían, en el complejo Cumanagotto, en La Guaira. La estructura quedó completamente destruida tras los terremotos del pasado miércoles.
La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución que publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales. “El Club Sport Marítimo de La Guaira lamenta profundamente la pérdida de toda la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros. Luego de 72hs de búsqueda, los encontraron sin vida”, expresaron.
Trejo, defensor cordobés de 38 años, no se encontraba en su vivienda al momento del desastre. El futbolista estaba en Caracas junto a su equipo, a la espera de disputar un partido por la Copa de Venezuela, encuentro que finalmente fue suspendido debido a la emergencia generada por los terremotos.
Al regresar, se encontró con un panorama devastador: el edificio donde residía su familia había colapsado y no tenía información sobre sus seres queridos. Desde ese momento, se sumó a las tareas de búsqueda y realizó un desesperado pedido a través de sus redes sociales.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, había escrito el futbolista.
Trejo nació en Córdoba y tuvo una extensa carrera internacional. Surgido en el fútbol argentino, pasó por Racing e Instituto, aunque gran parte de su trayectoria se desarrolló en el exterior, con experiencias en clubes del ascenso español, Grecia, Perú, México y Venezuela.
La Guaira fue una de las regiones más castigadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó al país. Allí se concentraron los principales operativos de rescate, con miles de personas trabajando entre edificios derrumbados y zonas de difícil acceso.
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