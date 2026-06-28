La reacción de Javier Milei después de la renuncia de Manuel Adorni

"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887&partner=&hide_thread=false La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

Por su parte, Patricia Bullrich remarcó la importancia de la “confianza” y la “ética” en el gobierno libertario, tras haberse conocido la salida de Adorni. Mediante sus redes, se refirió a la situación del exfuncionario, que se encuentra bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, sostuvo Bullrich en su cuenta de X, lo que fue reposteado por Milei.

Adorni había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego, a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Y en marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de un crecimiento ilícito de su patrimonio.