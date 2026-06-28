La reacción de Javier Milei después de la renuncia de Manuel Adorni

El Presidente evitó un mensaje al exjefe de Gabinete en sus redes sociales. Sólo se dedicó a compartir los posteos de su hermana Karina y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Qué dicen esos tuits.
El presidente Javier Milei permaneció durante todo el sábado en la Quinta de Olivos tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, a quien no despidió con un mensaje directo ni una foto en las redes sociales. El exfuncionario presentó su renuncia al cargo mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Pese a las especulaciones en torno a un cierre formal de la gestión de Adorni, no hubo foto oficial ni encuentro de despedida con Milei. Poco después de la dimisión del exfuncionario, el líder de La Libertad Avanza se limitó a realizar una serie de reposteos desde su cuenta de X, entre los que se destacaron los mensajes publicados por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
Karina Milei eligió respaldar públicamente a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia al Presidente, y sostuvo que el Gobierno conoce el “difícil e inmerecido momento” que atravesó junto a su familia durante los últimos tres meses. “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó en un posteo retuiteado por el Presidente.
La funcionaria definió también a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” por el Ejecutivo y aseguró que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada. Y en el tramo central de su mensaje, hizo referencia directa a los argumentos expuestos por el exjefe de Gabinete en su carta dirigida al Presidente, donde explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.
"Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme", aseguró.
Por su parte, Patricia Bullrich remarcó la importancia de la “confianza” y la “ética” en el gobierno libertario, tras haberse conocido la salida de Adorni. Mediante sus redes, se refirió a la situación del exfuncionario, que se encuentra bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.
“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, sostuvo Bullrich en su cuenta de X, lo que fue reposteado por Milei.
Adorni había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego, a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Y en marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de un crecimiento ilícito de su patrimonio.