Javier Milei cuestionó el socialismo y avaló que EE.UU. avance en Venezuela

“No es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si en todos los lugares donde se aplica es un fracaso…”, expresó en una entrevista publicada este viernes por CNN en Español.

Consultado sobre si avanzará en la conformación de un bloque regional de gobiernos de derecha, dijo que “sin dudas” y agregó que está trabajando activamente por eso”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando”, agregó, y detalló que se trata de un “trabajo que está llevando a cabo” el canciller Pablo Quirno.

El operativo de Estados Unidos en Venezuela

Milei sostuvo que “el régimen de (Nicolás) Maduro es a América Latina hoy, lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes, terminan en situaciones totalitarias”, añadió.

Y añadió que “en el caso de Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también, a países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar”.

Milei dijo además estar “de acuerdo” con que Estados Unidos avance sobre Venezuela, y añadió que “si necesitan de mi apoyo lo va a tener porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro que échele agua”, añadió.

También reafirmó que su gobierno tiene una “muy buena relación comercial con China. Nosotros tenemos que tratar de comercializar con todos los países del mundo, y todos aquellos que quieran comercializar con nosotros, bienvenidos”. “En ese sentido, China es un gran socio comercial”, subrayó.

Inflación, pobreza y consumo

El Presidente abordó el panorama económico de Argentina y defendió la estrategia de ajuste fiscal aplicada por su gestión, a la que definió como “la mayor de la historia”.

Milei explicó que se logró eliminar el déficit fiscal del tesoro en el primer mes de gestión y del Banco Central en seis meses, recortando el gasto público real en un 30 %. “La verdadera presión fiscal que experimenta un país es el tamaño del gasto público”, sostuvo.

Sobre los indicadores sociales, Milei precisó que la inflación anual bajó de 211% a 3 % y que la pobreza cayó al 27,5%, lo que implicó que entre 13 y 14 millones de personas salieran de esa situación. Argumentó que, aunque el consumo en supermercados y shoppings se encuentra golpeado, las ventas por canales electrónicos, como Mercado Libre, muestran un crecimiento sostenido.

El mandatario desestimó las críticas sobre la desconexión entre la macroeconomía y la vida cotidiana, afirmando: “La macroeconomía es la suma de la microeconomía”, y atribuyó parte de la percepción negativa a la cobertura de los medios y a encuestas “prefabricadas para generar un relato electoral”.