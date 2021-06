Víctor Saldaño: 25 años preso y demanda a Estados Unidos

El argumento de la solicitud es por el “daño psicológico y psiquiátrico” que le provocaron los 25 años que lleva preso en el “corredor de la muerte” en una cárcel de Texas, Estados Unidos.

El pedido fue presentado en una audiencia presencial de “carácter excepcional” frente a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pedido de Argentina.

“Saldaño no se va a recuperar nunca más. No se podrá aliviar del inmenso dolor que le han provocado bajo tortura en el corredor de la muerte en Texas, que no difiere mucho de Guantánamo”, dijo tras la presentación su abogado, Juan Carlos Vega, en declaraciones a la agencia EFE.

En 1996 lo condenaron a la pena capital por el robo y posterior asesinato de Paul King, delito que cometió un año antes en complicidad con Jorge Chávez.

El fallo fue anulado en 2001 por la Corte Suprema de los Estados Unidos por considerarlo discriminatorio. En un segundo proceso judicial también fue condenado a recibir la inyección letal. En 2019, el máximo tribunal rechazó su última apelación a la pena de muerte.

Aunque las apelaciones ante la justicia estadounidense fueron rechazadas, Vega recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y logró que en 2016 ese organismo emitiera el Informe de Fondo 76/16, que declaró nulas ambas condenas a muerte contra Saldaño y ordenó su liberación del corredor de la muerte.

Ahora en su escrito, el letrado afirmó que “el racismo judicial está probado frente a la Comisión” y que los Estados Unidos desobedecieron “el mandato de liberar a Saldaño y reparar a las víctimas por 24 años de tortura en base a decisiones judiciales racistas”.

Las partes que representan a los Estados Unidos declararon que no cumplirán con las “recomendaciones” porque no están obligados jurídicamente. Sin embargo, Vega manifestó que el sistema americano de derechos humanos comprometería su credibilidad y prestigio de 50 años.

Víctor Saldaño, a sus 23 años, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1995. Después de varios trabajos en Nueva York llegó a Dallas, donde compartió habitación con el mexicano Chávez.

En noviembre de ese año, amenazaron con un arma de fuego a King, un hombre que entró a una tienda de comidas, y lo llevaron a un lago cercano. Según la Policía de Texas Saldaño le disparó cinco balazos a King, le robó la billetera y el reloj y huyó.

Saldaño fue juzgado en 1996, fue declarado culpable y condenado a muerte. Mientras que Chávez recibió una condena de cadena perpetua.

Tras un nuevo juicio en 2004, fue nuevamente condenado a la pena capital.