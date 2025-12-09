El Papa vuelve a recibir a Zelenski y reitera su pedido de paz

El Papa León XIV recibió en Castel Gandolfo al presidente de Ucrania y volvió a pedir diálogo y una paz duradera, con foco en niños y prisioneros.
El Papa León XIV mantuvo este martes una audiencia privada con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la residencia veraniega de Castel Gandolfo. El encuentro se dio en el marco de la guerra que continúa desde febrero de 2022 y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una salida diplomática al conflicto.
Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante el diálogo el Pontífice insistió en la importancia de sostener los canales de diálogo y expresó su deseo de que las actuales gestiones diplomáticas puedan conducir a “una paz justa y duradera”. También se abordó la situación humanitaria vinculada a los prisioneros de guerra y al retorno de los niños ucranianos trasladados fuera de su país.
Este fue el segundo encuentro en cinco meses entre León XIV y Zelenski, lo que marca una continuidad en los contactos entre el Vaticano y el gobierno de Ucrania en medio del conflicto.
Desde la Santa Sede detallaron que uno de los puntos centrales de la conversación fue la situación de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias. Un tema que viene siendo planteado de manera reiterada por el gobierno ucraniano ante distintos organismos internacionales.
En reuniones anteriores, el Papa ya había manifestado su preocupación por las víctimas civiles y por el impacto del conflicto en la población más vulnerable, especialmente mujeres y menores. Una postura que volvió a quedar reflejada en este nuevo encuentro.
El Vaticano reiteró además su disposición para ofrecerse como sede de eventuales negociaciones entre Ucrania y Rusia. En caso de que ambas partes lo consideren oportuno, una propuesta que ya había sido expresada en instancias previas.
Tras la audiencia, Zelenski habló brevemente con la prensa en inglés y agradeció el respaldo del Pontífice, en especial por el apoyo al reclamo sobre el regreso de los niños ucranianos, al que definió como una cuestión central para su país.
