El Papa vuelve a recibir a Zelenski y reitera su pedido de paz

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante el diálogo el Pontífice insistió en la importancia de sostener los canales de diálogo y expresó su deseo de que las actuales gestiones diplomáticas puedan conducir a “una paz justa y duradera”. También se abordó la situación humanitaria vinculada a los prisioneros de guerra y al retorno de los niños ucranianos trasladados fuera de su país.

El Vaticano volvió a recibir al mandatario de Ucrania en medio de la guerra con Rusia.

Este fue el segundo encuentro en cinco meses entre León XIV y Zelenski, lo que marca una continuidad en los contactos entre el Vaticano y el gobierno de Ucrania en medio del conflicto.

Desde la Santa Sede detallaron que uno de los puntos centrales de la conversación fue la situación de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias. Un tema que viene siendo planteado de manera reiterada por el gobierno ucraniano ante distintos organismos internacionales.

El encuentro fue el segundo en cinco meses entre el Vaticano y el mandatario de Ucrania.

En reuniones anteriores, el Papa ya había manifestado su preocupación por las víctimas civiles y por el impacto del conflicto en la población más vulnerable, especialmente mujeres y menores. Una postura que volvió a quedar reflejada en este nuevo encuentro.

La postura del Vaticano

El Vaticano reiteró además su disposición para ofrecerse como sede de eventuales negociaciones entre Ucrania y Rusia. En caso de que ambas partes lo consideren oportuno, una propuesta que ya había sido expresada en instancias previas.

Tras la audiencia, Zelenski habló brevemente con la prensa en inglés y agradeció el respaldo del Pontífice, en especial por el apoyo al reclamo sobre el regreso de los niños ucranianos, al que definió como una cuestión central para su país.