Torres Gemelas: a 25 años del 11 de septiembre

Se estrenan dos producciones con nuevas miradas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, construidas a partir de testimonios y relatos de quienes los vivieron.
A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, History presentará una programación especial que recupera las historias de quienes estuvieron en el centro de una jornada que transformó para siempre sus vidas. La propuesta tendrá como eje el estreno de “102 minutos dentro de las Torres Gemelas" (102 Minutes Inside the Towers) y “Escape de las Torres” (9/11: Escape From the Towers), dos documentales que trasladan la mirada al interior del World Trade Center para reconstruir, desde las voces de sus sobrevivientes, lo que ocurrió dentro de las Torres Gemelas.
Estrenos, viernes 11 de septiembre:
“102 minutos dentro de las Torres Gemelas" ofrece un poderoso relato de los acontecimientos a partir de los testimonios en primera persona de quienes se encontraban dentro de los edificios. Mientras el mundo observaba desde afuera cómo se desarrollaban los ataques, trabajadores y miembros de los servicios de emergencia vivían sus propias historias de miedo, heroísmo y humanidad mientras intentaban sobrevivir.
Por su parte, “Escape de las Torres” reconstruye la tragedia a partir de las historias entrelazadas de sobrevivientes de dos pisos del World Trade Center: el piso 81 de la Torre Norte y el 77 de la Torre Sur. Muchos de ellos hablan públicamente por primera vez y recuerdan cómo una jornada que comenzó como cualquier otro día de trabajo terminó uniéndolos para siempre.
Viernes 11 de septiembre
comentar