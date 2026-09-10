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Torres Gemelas: a 25 años del 11 de septiembre

Se estrenan dos producciones con nuevas miradas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, construidas a partir de testimonios y relatos de quienes los vivieron.

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, History presentará una programación especial que recupera las historias de quienes estuvieron en el centro de una jornada que transformó para siempre sus vidas. La propuesta tendrá como eje el estreno de “102 minutos dentro de las Torres Gemelas" (102 Minutes Inside the Towers) y “Escape de las Torres” (9/11: Escape From the Towers), dos documentales que trasladan la mirada al interior del World Trade Center para reconstruir, desde las voces de sus sobrevivientes, lo que ocurrió dentro de las Torres Gemelas.

Estrenos, viernes 11 de septiembre:

  • “102 minutos dentro de las Torres Gemelas", a las 20 hs.
  • “Escape de las Torres” a las 22:45 hs.

“102 minutos dentro de las Torres Gemelas" ofrece un poderoso relato de los acontecimientos a partir de los testimonios en primera persona de quienes se encontraban dentro de los edificios. Mientras el mundo observaba desde afuera cómo se desarrollaban los ataques, trabajadores y miembros de los servicios de emergencia vivían sus propias historias de miedo, heroísmo y humanidad mientras intentaban sobrevivir.

Por su parte, “Escape de las Torres” reconstruye la tragedia a partir de las historias entrelazadas de sobrevivientes de dos pisos del World Trade Center: el piso 81 de la Torre Norte y el 77 de la Torre Sur. Muchos de ellos hablan públicamente por primera vez y recuerdan cómo una jornada que comenzó como cualquier otro día de trabajo terminó uniéndolos para siempre.

ADEMÁS: Los estrenos de septiembre: qué películas llegan al cine

Sinopsis de los especiales de History

Viernes 11 de septiembre

  • 11/09: LOS 4 VUELOS (9/11: FOUR FLIGHTS) a los 18:20 hs.: Descubrimos con lujo de detalles cómo fueron los últimos instantes de los 4 vuelos condenados el 11 de septiembre de 2001. A través de información de las cajas negras, manifiestos de vuelo, radares y audios y videos de los protagonistas, conocemos qué sintieron en ese aterrador momento.
  • 102 MINUTOS DENTRO DE LAS TORRES GEMELAS (102 MINUTES INSIDE THE TOWERS) a las 20 hs.: Traslada la perspectiva al interior de las torres, revelando lo que vieron y oyeron las personas dentro de los edificios mientras los acontecimientos se desarrollaban a su alrededor y luchaban por sobrevivir. Los servicios de emergencia y los trabajadores cotidianos -desde limpiadores de ventanas y banqueros hasta personal de seguridad- vivieron sus propias historias desgarradoras en los edificios. Ahora comparten relatos inéditos de miedo, heroísmo y humanidad.
  • 11/9: ATAQUE AL PENTÁGONO (9/11: THE PENTAGON) a las 21:50 hs.: El 11 de septiembre de 1941, EE. UU. inició la construcción de un enorme cuartel general de 5 lados que se convertiría en símbolo de su ejército. 60 años después, fue uno de los objetivos del mayor atentado terrorista de la historia. Revivimos esos angustiosos momentos en primera persona.
  • ESCAPE DE LAS TORRES (9/11: ESCAPE FROM THE TOWERS) a las 22:45 hs.: Las Torres Gemelas tenían 110 pisos cada una. Este show muestra las historias de los sobrevivientes de dos de esos pisos. En primera persona, nos cuentan cómo lograron escapar del fuego, el humo y la desesperación durante uno de los atentados más terribles de la historia.

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