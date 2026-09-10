Torres Gemelas: a 25 años del 11 de septiembre

Se estrenan dos producciones con nuevas miradas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, construidas a partir de testimonios y relatos de quienes los vivieron.

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, History presentará una programación especial que recupera las historias de quienes estuvieron en el centro de una jornada que transformó para siempre sus vidas. La propuesta tendrá como eje el estreno de “102 minutos dentro de las Torres Gemelas" (102 Minutes Inside the Towers) y “Escape de las Torres” (9/11: Escape From the Towers), dos documentales que trasladan la mirada al interior del World Trade Center para reconstruir, desde las voces de sus sobrevivientes, lo que ocurrió dentro de las Torres Gemelas.