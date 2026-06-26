Video: la Policía abatió a un hombre tras apuñalar más de 40 veces a su madre

Las cámaras corporales de los agentes registraron el momento en que el atacante desobedeció las órdenes de soltar el cuchillo y volvió a dirigirse hacia la víctima. La mujer sobrevivió.

Las cámaras que transportan en su uniformes la Policía de Southampton, en el estado de Nueva York, registraron el momento en que un hombre fue abatido por los agentes luego de apuñalar más de 40 veces a su madre durante el Día de las Madres. La víctima sobrevivió al ataque, mientras que el agresor murió en el lugar tras recibir varios disparos.