Video: la Policía abatió a un hombre tras apuñalar más de 40 veces a su madre

Las cámaras corporales de los agentes registraron el momento en que el atacante desobedeció las órdenes de soltar el cuchillo y volvió a dirigirse hacia la víctima. La mujer sobrevivió.
Las cámaras que transportan en su uniformes la Policía de Southampton, en el estado de Nueva York, registraron el momento en que un hombre fue abatido por los agentes luego de apuñalar más de 40 veces a su madre durante el Día de las Madres. La víctima sobrevivió al ataque, mientras que el agresor murió en el lugar tras recibir varios disparos.
Las imágenes muestran al sospechoso cubierto de sangre y empuñando un cuchillo frente a los efectivos policiales, quien a pesar de las reiteradas órdenes para que arrojara el arma, el hombre volvió a dirigirse hacia su madre, que permanecía tendida en el suelo, lo que motivó que dos policías abrieran fuego para detener el ataque.
El hecho ocurrió en la localidad de Southampton y quedó registrado por las cámaras corporales de los uniformados que intervinieron en la emergencia. La secuencia refleja la tensión del operativo y la rápida respuesta de los agentes ante el riesgo inminente para la vida de la mujer.
Tras los disparos, el atacante murió en el lugar, mientras que la víctima recibió asistencia médica y logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por las más de 40 puñaladas. Las autoridades investigan las circunstancias del episodio, cuyas imágenes fueron difundidas públicamente.
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