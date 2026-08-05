Mar del Plata: incidentes con la Policía en una marcha contra la inseguridad

En medio de los incidentes, la Policía demoró a un hombre, lo que provocó la reacción de la madre de Mailen, quien en diálogo con la prensa dijo: “Los dos asesinos de mi hija están escoltados y aislados y a este chico (por el manifestante) lo cagan a palos. Por favor, libérenlo. Lo entraron a los golpes”.

La convocatoria estuvo principalmente impulsada luego de los crímenes de la joven de 25 años cuando fue a una falsa entrevista laboral; el de Ricardo Ruiz (48) y Alberto Rodríguez (68). Los tres casos se dieron en menos de 24 horas.

“Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes”, reclamó Claudia, una vecina, en declaraciones al diario local La Capital.

Otra vecina agregó: “Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo”.

Y consideró que los últimos crímenes “no fueron hechos aislados”, sino que se inscriben en un contexto de aumento de la delincuencia.

María, la mamá de Mailén, se acercó a la movilización junto a toda la familia y dialogó con el canal Todo Noticias (TN) aseguró. “Vengo a pedir justicia por mi hija. Yo vengo en forma pacífica, soy mamá, estoy atravesando un dolor increíble”, expresó.

Y remarcó: “Tengo que estar en pie, ser fuerte. Me sobran ovarios y a la policía le faltan huevos para darme respuestas. Yo no vengo a generar disturbios. Tengo dos nietitas, tengo que estar fuerte”.