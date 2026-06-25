Los desgarradores testimonios del trágico terremoto en Venezuela: "Nunca en mi vida viví algo así"

El fenómeno geográfico sacudió a toda la población de Caracas y alrededores, con dos movimientos sísmicos de 7,2 y 7,5 puntos respectivamente.
Venezuela sufrió el peor fenómeno geográfico registrado de su historia. Dos terremotos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, sorprendieron a la población venezolana, que continúa padeciendo los destrozos, las muertes, las desapariciones, el terror y demás experiencias jamás vividas antes. Muchos de ellos compartieron en chats la experiencia y el miedo que los paraliza, donde se conocieron testimonios desgarradores.
No son solo los edificios colapsados, los derrumbes, el peligro de otro sismo lo que atormenta a la sociedad, sino también el miedo y la pesadumbre de aquellos que vieron la muerte de 164 personas. Además, muchos de ellos integran la lista de los casi mil heridos consecuentes. “Hermano, yo sentí que mi casa se derrumbaba. En un momento dije: ¡Hasta aquí llegamos!”, confesó un habitante de Caricuao, en el oeste de Caracas, quien vio pasar el final delante de su cara. “Yo me he quedado atrapada en casa. La reja se descuadró. Ha temblado tres veces acá en Los Ilustres”, narró otra señora que salvó su vida gracias a que sus vecinos buscaron un gato hidráulico para socorrerla.
Otro de los afectados en una de las ciudades de Caracas, el epicentro del terremoto, relató que lo fortaleció la fe: “Aquí en El Marqués fue muy fuerte. De decirte que lo que pude fue rezar a San Miguel y hasta se me salieron las lágrimas”.
La desesperación juega un papel importante en estos momentos, la supervivencia está en su punto más alto y el terror crece cada vez más, no solo desde el lugar de los hechos. “Mi madre de 93 años vive en un edificio que sufrió daños estructurales. Si alguien sabe de refugios de emergencia por favor comparta la información”, clama un venezolano desde Miami, que teme por la vida de su familia desde muy lejos. “En mi apartamento todo se vino al suelo. Se rompió el tanque de agua del edificio y corren ríos de agua por los pasillos”, describe una vecina de Los Palos Grandes, una de las zonas más golpeadas por el temblor.
La peor parte se la llevaron los mayores, que ya padecieron otros fenómenos geográfico teniendo en cuenta que Venezuela es un territorio sísmico. “ Yo era un niño de 5 años cuando el de 1967. Me acuerdo clarito. Este me pareció más fuerte y mucho más largo”, contó un profesor en referencia que se posicionaba como el peor de los últimos años, antes del nuevo evento de este 24 de junio. "El cuarto de mi hija se resquebrajó. Nunca en mi vida había visto algo así”, expresó una madre que temió por la vida de su familia, en El Hatillo, municipio de Caracas.
Si bien es lo menos importante, es inevitable el lamento por las pérdidas materiales. “Desde hace más de dos años estamos recuperando la iglesia de San Diego de Los Altos con mucho sacrificio porque estamos trabajando sin ayuda oficial, y con el terremoto se ha perdido gran parte del trabajo realizado”, lamentó un feligrés, perteneciente a una parroquia.
La tragedia llenó de tristeza y preocupación a cada uno de los venezolanos, que vieron los lugares donde pasaron sus vidas derrumbarse en cuestión de minutos. “El edificio caído al lado de mi casa me desarticuló el alma. Tanta gente conocida ahí. Un edificio de 12 pisos que quedó de la altura de tres ”, escribió una artista del municipio Chacao, uno de los más ricos del país, también perjudicado.
“Necesito una persona que esta misma noche o mañana temprano vaya al Colegio Madre Emilia en Maiquetía, estado La Guaira, para que me dé estatus del paradero de mi prima, quien tiene 70 años y movilidad reducida”, imploró una mujer preocupada por el destino de una familiar. Mientras tanto, una madre sufre el desasosiego de no poder rescatar a su hija y pide un salvamento urgente. Recordó que, al empezar el temblor, logró agarrarse al edificio y contó entre lágrimas: "Mi hija está atrapada".
"Estábamos dentro de la casa y vino como una señal en el teléfono, me vino como un pitico. No sabía en verdad que era como poniéndome en alerta de lo que se venía. Y lo que hice fue resguardar mi familia", relató otro ciudadano, que encontró contención en el abrazo con los otros.
El apoyo colectivo a través de las redes es un escape de la desgracia, un lugar donde pedir ayuda, implorar piedad y solidaridad, mientras la cifra de muertes y heridos va en crecimiento.
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