Los desgarradores testimonios del trágico terremoto en Venezuela: "Nunca en mi vida viví algo así"

La peor parte se la llevaron los mayores, que ya padecieron otros fenómenos geográfico teniendo en cuenta que Venezuela es un territorio sísmico. “ Yo era un niño de 5 años cuando el de 1967. Me acuerdo clarito. Este me pareció más fuerte y mucho más largo”, contó un profesor en referencia que se posicionaba como el peor de los últimos años, antes del nuevo evento de este 24 de junio. "El cuarto de mi hija se resquebrajó. Nunca en mi vida había visto algo así”, expresó una madre que temió por la vida de su familia, en El Hatillo, municipio de Caracas.

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Si bien es lo menos importante, es inevitable el lamento por las pérdidas materiales. “Desde hace más de dos años estamos recuperando la iglesia de San Diego de Los Altos con mucho sacrificio porque estamos trabajando sin ayuda oficial, y con el terremoto se ha perdido gran parte del trabajo realizado”, lamentó un feligrés, perteneciente a una parroquia.

La tragedia llenó de tristeza y preocupación a cada uno de los venezolanos, que vieron los lugares donde pasaron sus vidas derrumbarse en cuestión de minutos. “El edificio caído al lado de mi casa me desarticuló el alma. Tanta gente conocida ahí. Un edificio de 12 pisos que quedó de la altura de tres ”, escribió una artista del municipio Chacao, uno de los más ricos del país, también perjudicado.

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“Necesito una persona que esta misma noche o mañana temprano vaya al Colegio Madre Emilia en Maiquetía, estado La Guaira, para que me dé estatus del paradero de mi prima, quien tiene 70 años y movilidad reducida”, imploró una mujer preocupada por el destino de una familiar. Mientras tanto, una madre sufre el desasosiego de no poder rescatar a su hija y pide un salvamento urgente. Recordó que, al empezar el temblor, logró agarrarse al edificio y contó entre lágrimas: "Mi hija está atrapada".

"Estábamos dentro de la casa y vino como una señal en el teléfono, me vino como un pitico. No sabía en verdad que era como poniéndome en alerta de lo que se venía. Y lo que hice fue resguardar mi familia", relató otro ciudadano, que encontró contención en el abrazo con los otros.

El apoyo colectivo a través de las redes es un escape de la desgracia, un lugar donde pedir ayuda, implorar piedad y solidaridad, mientras la cifra de muertes y heridos va en crecimiento.