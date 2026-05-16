Vladimir Putin viaja a Beijing luego de la cumbre entre Xi Jinping y Trump

Tras las negociaciones, está prevista la firma de una Declaración Conjunta y de diversos acuerdos bilaterales entre organismos gubernamentales y entidades de ambos países. Además, Putin mantendrá una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, para avanzar en temas vinculados a la cooperación económica y comercial.

Una semana después

El viaje del mandatario ruso se producirá apenas una semana después de la visita de Estado que realizó el presidente estadounidense, Donald Trump, a China. Durante esa cumbre, Trump y Xi discutieron cuestiones vinculadas al comercio, Taiwán y la situación en Irán.

De esta manera, será la primera vez que Beijing reciba en un mismo mes y fuera de un marco multilateral a los líderes de Estados Unidos y Rusia, un hecho que refleja el intento de China de equilibrar sus relaciones con ambas potencias y consolidarse como un actor central en el escenario internacional.

En los últimos años, Moscú y Beijing profundizaron su acercamiento político y económico

Cinismo estadounidente

Rusia está indignada por el nivel de cinismo de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica por un lado el bloqueo a la isla, absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo", subrayó.

Señaló que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, "evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana".