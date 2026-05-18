La justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de culpabilidad de Fred Machado

Quedó a la espera de que un juez federal de distrito de Texas dicte sentencia. El acusado contribuyó en la campaña del ex diputado José Luis Espert en 2019.
Federico Andrés “Fred” Machado, que prestó aviones de su flota para la campaña del exdiputado libertario José Luis Espert, se declaró culpable en la justicia federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y para cometer fraude por vía electrónica.
Realizó esta declaración a cambio de que se deje de lado la acusación de narcotráfico, que es más grave, según informa el portal del diario Clarín.
El documento se presentó el 13 de mayo en la Corte del Distrito Este de Texas y el magistrado deberá evaluarlo y más adelante dictar sentencia.
La declaración de Machado implica un giro en su estrategia, ya que antes se había declarado “no culpable” de todos los cargos y buscaba un juicio oral por jurado. En realidad, hizo una presentación que aún debe ser analizada por el juez para luego dictar sentencia.
El documento obtenido, firmado por el propio Machado y su abogada Jamie Solano, señala que el acusado “está cambiando su declaración a culpable”. Machado fue extraditado desde Argentina y está detenido en un penal de Oklahoma desde hace 6 meses.
José Luis Espert es investigado por la Justicia argentina por lavado de dinero, lo que significa haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito. La declaración de Machado no exime los cargos en contra del economista.
N este contexto, el presidente Javier Milei salió el domingo a defender a Espert, que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado, aunque en su tuit no se refirió a la admisión de culpabilidad de cargos por lavado y fraude.
“A José Luis Espert le destruyeron su reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACION POLITICA Y MEDIATICA INFAME”, tuiteó el presidente, con varias mayúsculas. “Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, solo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”, agregó.
“Pero finalmente, la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”.
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