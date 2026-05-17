Milei defendió a Espert y apuntó nuevamente contra el periodismo

El Presidente respaldó al diputado liberal y denunció una “operación política y mediática” con fuertes críticas a la prensa y dirigentes opositores.
El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al diputado José Luis Espert y aseguró que fue víctima de una “operación política y mediática infame” destinada a destruir su imagen pública. A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado sin pruebas” en el marco de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico. Según expresó, la Justicia de Estados Unidos terminó declarando inocente a la persona involucrada en el expediente mencionado.
“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal”, escribió Milei en uno de los tramos más duros de su publicación. El jefe de Estado también defendió la trayectoria profesional y política de Espert y cuestionó la verosimilitud de las acusaciones que circularon en su contra. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó.
El mandatario apuntó además contra sectores del periodismo y de la dirigencia política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar” con fines partidarios. “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, sostuvo Milei, profundizando un discurso confrontativo que mantiene desde el inicio de su gestión con distintos medios de comunicación.
En el mismo mensaje, el Presidente consideró que quienes impulsaron o difundieron las acusaciones deberían ofrecer “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”. Sus declaraciones volvieron a generar fuerte repercusión política y mediática, especialmente por el tono utilizado y por el contexto de creciente tensión entre el oficialismo y parte de la prensa. La publicación fue replicada rápidamente por referentes libertarios y usuarios afines al Gobierno en redes sociales.
Milei cerró su descargo con otra frase que volvió a instalar polémica: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”. La expresión reactivó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y periodísticos, que en reiteradas ocasiones advirtieron sobre el nivel de confrontación del Presidente contra medios y comunicadores. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron el mensaje y sostuvieron que se trató de una reacción frente a lo que consideran campañas de desprestigio contra dirigentes liberales.
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