Milei defendió a Espert y apuntó nuevamente contra el periodismo

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal”, escribió Milei en uno de los tramos más duros de su publicación. El jefe de Estado también defendió la trayectoria profesional y política de Espert y cuestionó la verosimilitud de las acusaciones que circularon en su contra. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó.