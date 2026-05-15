Piden decomisar el departamento donde Cristina cumple prisión domiciliaria

La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la expresidenta y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión.

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Un pedido más amplio: 141 inmuebles y bienes financieros

El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla:

• 141 inmuebles (13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez)

• 46 automotores

• US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner

• US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos

El conjunto de activos forma parte de lo que el Ministerio Público define como una “segunda tanda” de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena.

Otros bienes emblemáticos incluidos

Además del departamento donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, el listado incluye algunos de los activos más representativos del patrimonio vinculado a la causa, entre ellos:

• El hotel Alto Calafate

• El hotel La Aldea, en El Chaltén

• El chalet de la costanera en Río Gallegos

• Propiedades y terrenos en Santa Cruz

Estos bienes se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados.

Fundamentos de la Fiscalía

En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”, lo que habilita la ejecución de sus bienes.

Asimismo, argumentó que la magnitud del patrimonio identificado refleja “fortunas desproporcionadas” en relación con los ingresos declarados, lo que justificaría ampliar el alcance del decomiso.

El pedido de la fiscalía quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que debe resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución.