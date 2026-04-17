Almirante Brown estrenará técnico ante Central Norte de Salta

Andrés Montenegro, quien fue jugador del Mirasol, debe revertir rápidamente el rumbo del equipo, que perdió en sus últimas tres presentaciones y lleva cinco sin sumar de a tres.
La alocada carrera por la pendiente, que tiene destino final el vacío mismo, hizo que se impusiera la necesidad de cambiar, de dar un golpe de timón para enderezar la navegación de la Fragata. Almirante Brown vio en Puerto Madryn cómo se extendía la racha adversa y producto de ello, el domingo a las 15, en Casanova, estrenará entrenador, cuando reciba a Central Norte de Salta, con el arbitraje de Julián Jerez. Es que el marco de la décima fecha de la Zona A de la Primera Nacional, se estrenará el Lobo Andrés Montenegro.
Si bien estuvo cerca de traerse los tres puntos, a Almirante Brown se le escapó en Puerto Madryn, se estiró la mala racha y las consecuencias fueron lógicas para la histeria del fútbol argentino. Por ello, una vez de regreso en La Matanza, Rodrigo Alonso dejó de ser el técnico mirasol. Y casi sin perder tiempo, la dirigencia aurinegra se puso en contacto con Andrés Montenegro.
El acuerdo por la sucesión se dio rápido, tanto que el martes por la tarde fue oficializado como nuevo DT del primer equipo mirasol, mientras que por la mañana. Rodrigo Alonso entrenó a los futbolistas que no viajaron a Puerto Madryn. Así, el Lobo fue presentado el miércoles para enseguida ponerse al frente del plantel.
El entrenador de 47 años, que debutará el domingo contra Central Norte de Salta, en Isidro Casanova, dirigió a Almagro hasta el final de 2025, pero anteriormente tuvo un paso por Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Acassuso y Flandria, en donde abrió su ciclo como entrenador. Ahora regresa a Casanova, en donde vistió la mirasol en su etapa de jugador, y tendrá un duro desafío, que implica sacar a Almirante del pantano en el que cayó, tras perder en sus últimas tres presentaciones. Además, hace cinco partidos que no conoce la victoria, con lo cual apenas suma 8 puntos y así se ubica en el fondo de las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional.
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