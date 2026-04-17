Almirante Brown estrenará técnico ante Central Norte de Salta

El entrenador de 47 años, que debutará el domingo contra Central Norte de Salta, en Isidro Casanova, dirigió a Almagro hasta el final de 2025, pero anteriormente tuvo un paso por Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Acassuso y Flandria, en donde abrió su ciclo como entrenador. Ahora regresa a Casanova, en donde vistió la mirasol en su etapa de jugador, y tendrá un duro desafío, que implica sacar a Almirante del pantano en el que cayó, tras perder en sus últimas tres presentaciones. Además, hace cinco partidos que no conoce la victoria, con lo cual apenas suma 8 puntos y así se ubica en el fondo de las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional.