Un herido por colisión entre tren y camioneta en la Línea Sarmiento

Ocurrió a las 6.15, a la altura del paso a nivel de la calle Pastor Obligado, entre las estaciones Haedo y Ramos Mejía. El servicio presentó demoras durante más de dos horas.

Un herido lever provocó la colisión entre un tren de la Línea Sarmiento que de Moreno se dirigía Once y una camioneta que intentó cruzar las vías con las barreras bajas de Norte (Villa Sarmiento) a Sur (Ramos Mejía) por el paso a nivel de la calle Pastor Obligado, en el límite entre los partidos de Morón y La Matanza, a dos cuadras del acceso al puente Papa Francisco. El incidente también provocó demoras en el servicio.