Un herido por colisión entre tren y camioneta en la Línea Sarmiento

Ocurrió a las 6.15, a la altura del paso a nivel de la calle Pastor Obligado, entre las estaciones Haedo y Ramos Mejía. El servicio presentó demoras durante más de dos horas.
Un herido lever provocó la colisión entre un tren de la Línea Sarmiento que de Moreno se dirigía Once y una camioneta que intentó cruzar las vías con las barreras bajas de Norte (Villa Sarmiento) a Sur (Ramos Mejía) por el paso a nivel de la calle Pastor Obligado, en el límite entre los partidos de Morón y La Matanza, a dos cuadras del acceso al puente Papa Francisco. El incidente también provocó demoras en el servicio.
Según pudo averiguar este medio, el hecho ocurrió a las 6.15, cuando la formación RC12 circulaba entre Haedo y Ramos Mejía. Un vehículo utilitario intentó cruzar las vías -según testimonios coincidentes, con las barreras bajas, las señales fonoluminosas y alarmas sonoras funcionando y un banderillero advirtiéndole de la cercanía del convoy- y fue colisionado en su parte delantera, siendo arrastrado, resultando con distintos daños y también afectando el laberinto del paso peatonal y el cerco perimetral.
El ocupante de la camioneta, de 25 años, sufrió heridas leves, y fue derivado al Hospital Interzonal de Agudos Doctor Luis Güemes de Haedo, situado a 300 metros. Como en el lugar hay dos vías por cada sentido de circulación y el hecho ocurrió en la denominada general descendente, los siguientes trenes circularon por la otra vía, la local descendente, aunque sin detenerse en la estación Ramos Mejía, cuya plataforma central está en reconstrucción, en una obra que lleva 10 años.
Como el vehículo quedó fuera de contacto con la formación, a las 8 de la mañana ese tren reanudó la marcha, mientras se esperaba la llegada del fiscal. Intervino personal de Defensa Civil de Morón, que desvió el tránsito que circulaba por Segunda Rivadavia y efectivos policiales, además de trabajadores de Trenes Argentinos, que aguardaban con un vehículo equipado con una grúa para retirar el vehículo, la autorización del fiscal.
Los más afectados por la colisión fueron los pasajeros del único tren general de la Línea Sarmiento, que une Bragado con Once, que arribó a Haedo a las 7.16, pero a la plataforma situada junto a la vía donde ocurrió la colisión, por lo que pudo reanudar la marcha recién una hora después.