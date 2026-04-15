Nueva edición de la Feria Educativa de la Universidad Nacional de La Matanza

Se desarrollará el miércoles 22 al sábado 25 de este mes . Está dirigida a todos quienes quieren conocer la oferta académica y de servicios que brinda la casa de altos estudios.
Del miércoles 22 al sábado 25 de este mes, se desarrollará la 16ta. edición de la Feria Educativa de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), un espacio donde se comparte información sobre las carreras que se pueden cursar en el predio de Florencio Varela y avenida Presidente Perón de San Justo.
La feria está dirigida tanto a estudiantes que estén finalizando sus estudios secundarios, como a toda la comunidad en general interesada en conocer la oferta académica y de servicios que brinda la UNLaM.
De esa manera, los visitantes podrán recorrer el campus, hablar con docentes y alumnos y conocer la amplia variedad de carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan en el Salón de las Américas.
Además, la Feria Educativa permite descubrir y conocer las propuestas de extensión culturales y deportivas, así como también los espacios que forman parte de la vida universitaria, señalaron desde la Escuela de Artes y Medios de Comunicación UNLaM.
Los interesados en formar parte de esta experiencia pueden comunicarse, para mayor información, al 4480-8900 internos 8625 y8823 o enviar un mensaje por WhatsApp al 11-5584-4566