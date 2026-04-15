Nueva edición de la Feria Educativa de la Universidad Nacional de La Matanza

Se desarrollará el miércoles 22 al sábado 25 de este mes . Está dirigida a todos quienes quieren conocer la oferta académica y de servicios que brinda la casa de altos estudios.

Del miércoles 22 al sábado 25 de este mes, se desarrollará la 16ta. edición de la Feria Educativa de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), un espacio donde se comparte información sobre las carreras que se pueden cursar en el predio de Florencio Varela y avenida Presidente Perón de San Justo.