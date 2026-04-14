Se agrava la situación en los servicios de la Línea Belgrano Sur

La falta de repuestos esenciales, sumado a un control del estado de las formaciones, determina que haya días en los que de los 81 coches existentes funcionen solamente 24.
Una grave situación se viene registrando en los servicios de la Línea Belgrano Sur (LBS), que unen la estación Sáenz, en el barrio capitalino de Pompeya con González Catán, esa ciudad de La Matanza con Marcos Paz y Villars y Tapiales con Marinos del Crucero General Belgrano: las cancelaciones y demoras se registran a diario, generando la bronca de los pasajeros, en especial en los últimos días donde por la reducción de frecuencias, los colectivos no sirvieron como transporte alternativo.
Ocurre que de los 81 coches que entraron en servicio entre 2015 y 2016 -que como funcionan de a tres se denominan triplas, y fueron fabricados en China- hay días en los que solamente hay 24 en funcionamiento (cuatro triplas dobles), cuando se requieren 48 (ocho triplas dobles). A esas unidades se les sumaban trenes remolcados -con locomotoras y coches de pasajeros de distinto tipo- que hay días en que tampoco están en servicio.
Según información proporcionada por la operadora de LBS, la estatal Trenes Argentinos, "la Línea Belgrano Sur circula, actualmente, con la cantidad de formaciones justas para brindar el diagrama de horarios ofrecido en los ramales González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano. Por ello, ante cualquier situación anormal -falla técnica de alguna formación, sustracción de cableado de señalización, incidentes con pasajeros o afectaciones menores en el trayecto- el servicio se resiente, principalmente en los horarios pico de la mañana y de la tarde".
Añadió que "mediante una serie de reparaciones que se están llevando a cabo en el material rodante, que en este momento no se encuentra disponible, se estima que, en las próximas semanas, podrá incrementarse el parque disponible y ello permitirá reducir las afectaciones que se producen en el servicio".
Sin embargo, trascendió que en un par de semanas, el 1° de mayo, comenzaría a regir un nuevo itinerario de servicios, con una reducción de los mismos, adaptándose a la menor disponibilidad de trenes.
Ayer lunes por la mañana fue uno de los peores días para los usuarios de LBS: había cancelaciones en los ramales Catán y Marinos y el Villars directamente no funcionaba. Además, en el Catán uno de los trenes era una tripla sola (cuando lo habitual son dos triplas), que circulaba abarrotada de gente.
Respecto a la situación de LBS, este medio dialogó con el integrante del consejo directivo de la Unión Ferroviaria Darío Butera. "Hay dos problemas. Por un lado, la falta de repuestos esenciales para el funcionamiento de los trenes, en el marco del ajuste en el transporte que viene afectando también a los colectivos".
"Y por el otro, se implementó un procedimiento de validación de seguridad operativa tanto en las triplas como en las locomotoras y coches remolcados, que consiste en realizar distintas pruebas, y se está demorando entre 45 y 60 días, algo que está afectando a todos los trenes del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el Belgrano Sur, por ejemplo, la semana pasada había dos triplas que no podían salir a prestar servicio porque estaba pendiente ese control", precisó Butera.
Luego indicó que "los trabajadores estamos muy preocupados, y sentimos impotencia de no poder resolver los inconvenientes en el servicio. Estamos proyectando una presentación de las organizaciones gremiales ante los municipios de La Matanza y Morón para dar cuenta de la situación que se está registrando".
El dirigente gremial advirtió luego las dificultades financieras que afrontan los ferroviarios. "Cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, el sueldo de un auxiliar de estación duplicaba al de un custodio de una firma tercerizada en ese mismo lugar. Ahora ocurre al revés. Igualmente, una de esas empresas comunicó que se apresta a levantar posiciones ante la demora en los pagos". Y advirtió que "el personal que controla que se abone el pasaje está cobrando 800.00 pesos". Seguidamente indicó otro dato sobre recursos que afecta a los trabajadores: "El gobierno debe 4 meses de aportes a la obra social".
Respecto a la repercusión del programa de retiros voluntarios que se viene aplicando en las empresas ferroviarias, Darío Butera estimó que "llega a unos 300 trabajadores en el Belgrano Sur, un 20 por ciento como ocurre en todas las líneas. Y hay otros compañeros que se anotaron también en ese programa, por la fuerte pérdida del valor adquisitivo de sus sueldos".
A continuación señaló una situación que se advierte en los trenes que constituye una señal negativa para los usuarios. "Me comentaron varios compañeros que es impresionante la cantidad de bicicletas que llevan los pasajeros, señal de los problemas económicos que tienen todos. Porque antes seguramente tomaban un colectivo para viajar del kilómetro 31 (en González Catán) hasta la parada Independencia para tomar el tren. Pero como tienen menos ingresos, ahora reemplazan al micro por la bicicleta".
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