Italiano quiere seguir en la pelea, Laferrere continuar mejorando y Liniers terminar con la caída

El Azzurro recibirá a Argentino de Quilmes, el Villero visitará a Real Pilar FC y La Topadora del Oeste se medirá con Brown de Adrogué.
La duodécima fecha de la Primera B reúne diferentes sensaciones en los equipos de La Matanza, marcadas por los antecedentes que han escrito en cada una de las estaciones que lleva este campeonato. Sportivo Italiano no está lejos de la pelea, pero dejó pasar una chance única para prenderse definitivamente; Laferrere mantiene una tendencia a la mejoría desde que llegó César Monasterio, en cambio Liniers está en caída libre, y sin reacción.
Bajo ese contexto, este sábado desde las 15.30, en Ciudad Evita Sportivo Italiano recibirá a un Argentino de Quilmes, que viene a los tumbos, bajo el arbitraje de Ariel Cruz. Un poco más tarde, a las 18, Lafe será visitante de Real Pilar FC, con la conducción de Julián Beligoy. En tanto, el turno de Liniers será el domingo, cuando a partir de las 14 reciba en Villegas a Brown de Adrogué, con Maximiliano López Monti en la conducción.
El Tano necesita volver a la senda positiva, luego de la excursión fallida a Zárate, en donde fue superado por Defensores Unidos por 2 a 0, que significó la segunda caída en el torneo. Con ello, el equipo de Matías Giménez se ubica en el quinto puesto de la tabla con 18 puntos, a tres de los líderes Arsenal, Villa Dálmine y Excursionistas.
En tanto, Deportivo Laferrere en la noche de martes en el Morumbí matancero no pudo quebrar a la UAI Urquiza, ya que no pudo romper el 0-0, pese al dominio ejercido en gran parte del partido. Fue un punto con sabor a poco, que le permite al Verde matancero llegar a los 12, aunque sigue lejos de la pelea franca por la punta.
Por el lado del barrio de Villegas, la preocupación crece, ya que el equipo que dirige Marcos Flores no puede torcer el rumbo. Entre semana volvió a caer, esta vez fue en Ingeniero Maschwitz ante Deportivo Armenio, por 1-0, puesto que venía de ser superado en el estadio Juan Antonio Arias por Flandria, que lo doblegó el fin de semana pasado también por la mínima.
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