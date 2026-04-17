Italiano quiere seguir en la pelea, Laferrere continuar mejorando y Liniers terminar con la caída

Bajo ese contexto, este sábado desde las 15.30, en Ciudad Evita Sportivo Italiano recibirá a un Argentino de Quilmes, que viene a los tumbos, bajo el arbitraje de Ariel Cruz. Un poco más tarde, a las 18, Lafe será visitante de Real Pilar FC, con la conducción de Julián Beligoy. En tanto, el turno de Liniers será el domingo, cuando a partir de las 14 reciba en Villegas a Brown de Adrogué, con Maximiliano López Monti en la conducción.