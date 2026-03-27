Deportivo Laferrere se quedó sin técnico

La derrota ante Argentino de Merlo por 3 a 1 selló la suerte de Matías De Cicco. Su reemplazante, cuyo nombre se desconoce, asumiría el domingo o el lunes.
Se viene la octava fecha de la Primera B, que equivale a decir que se ha jugado una cuarta parte del torneo. Y pese a que falta mucho camino por recorrer, la paciencia volvió a faltar a la cita porque Deportivo Laferrere se quedó sin entrenador. La comisión directiva decidió finalizar el ciclo de Matías De Cicco tras la derrota por 3-1 ante Argentino de Merlo, el domingo pasado en el Morumbí. Esto significó el tercer cachetazo consecutivo en el campeonato, mientras que apenas cosechó dos victorias y un empate.
El lunes posterior a la caída ante la Academia de Merlo, De Cicco se presentó en el entrenamiento y luego se reunió con la dirigencia. Todo indicaba que nada cambiaría, ya que el martes nuevamente estuvo al frente del plantel, pero todo se revirtió el miércoles. Es que cuando finalizó la práctica, fue convocado por los dirigentes, quienes en la sede reunieron con el DT y le hicieron saber que la decisión de terminar el vínculo era cosa juzgada.
Por estas horas, la dirigencia de Lafe evalúa algunas opciones, pero la idea es que el nuevo DT asuma el domingo o el lunes y debute frente al líder, Excursionistas, a quien Laferrere recibirá en Magnasco y Rodney.
Pero antes hay un partido que espera. Así, bajo ese panorama, Lafe (que tiene 7 puntos) visitará este sábado desde las 14 a Arsenal (marcha cuarto, con 11 puntos), con el arbitraje de Nicolás Mastroieni. Por ello, el Villero irá a Sarandí bajo la conducción interina de Sebastián Pérez, entrenador de la Reserva, quien dirigió las prácticas de ayer y hoy, acompañado por Mario Sena (preparador físico) y Josué Ayala (entrenador de arqueros).
Por otro lado, además habrá otros dos equipos de La Matanza en acción. El domingo desde las 14 Sportivo Italiano buscará recuperarse frente a Deportivo Merlo, al que recibirá en Ciudad Evita, con la dirección de Ariel Cruz; y en Villegas, Liniers será anfitrión de Defensores Unidos de Zárate, bajo la supervisión de Gastón Iglesias.
El capítulo pasado sólo dejó derrotas para los equipos de La Matanza. Lo dicho, Lafe cayó en su casa ante Argentino de Merlo, pero los otros dos representantes del distrito tampoco pudieron sumar.
Sportivo Italiano venía con un buen andar, pero dejó el invicto en Esteban Echeverría contra Camioneros, que lo superó por 2 a 1, que significó la primera derrota del campeonato. De ese modo, el Tano se quedó 11 puntos, y descendió del segundo al séptimo lugar de las posiciones.
No hubo mucho para rescatar en la derrota sufrida en el estadio Hugo Moyano. Así lo dejó establecido, el técnico de Italiano, Matías Giménez- “Fue el peor partido que jugamos en el torno. Porque no fuimos directos, no tuvimos juego, y la consecuencia es el resultado”, entendió el entrenador y admitió: “El equipo, al menos no se cayó en actitud, porque siempre buscó pese a los errores”.
Asimismo, explicó que “generamos algo en los primeros 15 minutos, sobre todo por las bandas, pero sin precisión a la hora de enviar los centros al área. Después nos quedamos sin ideas”. De todos modos, puso un manto de calma a la derrota. “Hay que seguir y estar tranquilos”, aseguró.
Y el mismo camino continuó Liniers que en Agronomía fue superado por Comunicaciones por 2 a 0 y volvió a alejarse de los puestos de arriba. Para el equipo de Marcos Flores representó la tercera caída del torneo y se quedó en la 13ra. posición, con 7 puntos.
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