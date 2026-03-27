Deportivo Laferrere se quedó sin técnico

Por otro lado, además habrá otros dos equipos de La Matanza en acción. El domingo desde las 14 Sportivo Italiano buscará recuperarse frente a Deportivo Merlo, al que recibirá en Ciudad Evita, con la dirección de Ariel Cruz; y en Villegas, Liniers será anfitrión de Defensores Unidos de Zárate, bajo la supervisión de Gastón Iglesias.

El capítulo pasado sólo dejó derrotas para los equipos de La Matanza. Lo dicho, Lafe cayó en su casa ante Argentino de Merlo, pero los otros dos representantes del distrito tampoco pudieron sumar.

Sportivo Italiano venía con un buen andar, pero dejó el invicto en Esteban Echeverría contra Camioneros, que lo superó por 2 a 1, que significó la primera derrota del campeonato. De ese modo, el Tano se quedó 11 puntos, y descendió del segundo al séptimo lugar de las posiciones.

No hubo mucho para rescatar en la derrota sufrida en el estadio Hugo Moyano. Así lo dejó establecido, el técnico de Italiano, Matías Giménez- “Fue el peor partido que jugamos en el torno. Porque no fuimos directos, no tuvimos juego, y la consecuencia es el resultado”, entendió el entrenador y admitió: “El equipo, al menos no se cayó en actitud, porque siempre buscó pese a los errores”.

Asimismo, explicó que “generamos algo en los primeros 15 minutos, sobre todo por las bandas, pero sin precisión a la hora de enviar los centros al área. Después nos quedamos sin ideas”. De todos modos, puso un manto de calma a la derrota. “Hay que seguir y estar tranquilos”, aseguró.

Y el mismo camino continuó Liniers que en Agronomía fue superado por Comunicaciones por 2 a 0 y volvió a alejarse de los puestos de arriba. Para el equipo de Marcos Flores representó la tercera caída del torneo y se quedó en la 13ra. posición, con 7 puntos.