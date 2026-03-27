"Los dos partidos de local que se vienen pueden darnos un lindo empujón para seguir prendidos"

La falta de ideas a la hora de herir al rival asoma como el flanco más criticable que mostró el equipo de Rodrigo Alonso. Y sobre todo teniendo en cuenta que esa falencia ya se había puesto de manifiesto en la derrota sufrida en la fecha anterior en Córdoba, a manos de Racing de Nueva Italia. Todo se resume en que prácticamente no logró generar riesgo en el arco de enfrente.

Lo poco que mostró Almirante en ofensiva pasó por algunas incursiones de Gerardo Alegre Rojas y de Ulises Abreliano. Justamente, Alegre Rojas reflejó su visión del paso de Almirante Brown por Bolívar.

El lateral derecho hizo hincapié en el complicado estado del terreno de juego a raíz de las lluvias caídas. “La cancha estaba muy pesada y en partes se habían formado charcos. Así se complicó mucho intentar jugar. Por ello, se recurrió mucho al pelotazo y a la segunda pelota”, analizó.

Asimismo, el defensor aurinegro rescató lo positivo del empate. “Veníamos de una derrota en Córdoba y por eso este punto se valora mucho. Pero además, siempre estuvimos en partido a diferencia del anterior ante Racing y fue positivo”, afirmó.

Tras estos partidos fuera del Fragata Sarmiento, se vienen dos fechas de local (en el marco de la octava fecha, el domingo 5 de abril a las 15.30 recibirá a Defensores de Belgrano, con arbitraje de Javier Delbarba). “Estos dos partidos de local que se vienen pueden darnos un lindo empujón para seguir prendidos”, se entusiasmó Gerardo Alegre Rojas, quien acotó: “Venimos de pelar abajo en la temporada pasada, pero ahora estamos entre los ocho, aunque todavía falta. Pero, esto se debe a que la idea está clara y a que hay un buen grupo”.