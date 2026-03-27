Los tres matanceros de la C comienzan a mostrar signos de mejoría

En tanto, Paraguayo obtuvo su primera alegría en el campeonato, ya que venció a Central Ballester por 1 a 0, en lo que fue el partido interzonal. Así, con ese resultado, el equipo de Villa Scasso salió del fondo de la Zona A y suma 4 puntos. A su vez, Juan Aquino, DT del Tricolor ya tiene en la mira el cruce con Estrella del Sur: “Es otra final. Para nosotros, son todas finales, y el duelo que viene lo vamos a tomar así”, afirmó.

En cuanto a lo que tiene el Guaraní para seguir mejorando, comentó: “Hacemos un análisis muy positivo. Los jugadores dieron todo y fuimos superiores en todas las líneas, fuimos justos ganadores ante Ballester” y agregó: “El arranque del campeonato no fue el que esperábamos, pero pudimos corregir los errores y seguir en busca de la identidad que nos caracteriza”.