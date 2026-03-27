Los tres matanceros de la C comienzan a mostrar signos de mejoría

Por la quinta fecha, Yupanqui recibirá a Fénix en Ciudad Evita; Deportivo Paraguayo se medirá con Estrella del Sur en Villa Scasso y Atlético Lugano visitará a Centro Español.
Los matanceros en la Primera C empiezan a mostrar ciertos signos de fortaleza en este primer tramo del campeonato. Mientras Atlético Lugano se muestra cerca de pegar el zarpazo, Yupanqui es otro de los animadores, mientras que Deportivo Paraguayo entregó señales de recuperación.
Sobre ese mapa, por la quinta fecha y en el marco de la Zona B, este sábado a las 15.30, Yupanqui recibirá a Fénix, en Ciudad Evita, en donde dirigirá Manuel Girett. Asimismo, por la Zona A, en idéntico día y horario, Deportivo Paraguayo será anfitrión de Estrella del Sur, en Villa Scasso, con supervisión de Gonzalo Correa. A su vez, también por el grupo A, el lunes a partir de las 15.30, Atlético Lugano volverá a escena para visitar a Centro Español, con el arbitraje de David Cornejo.
Lugano suma 7 puntos (al igual que su próximo rival), y se ubica a dos del líder, Sacachispas. Pero, el Naranja de Tapiales tiene un partido menos que de ganarlo lo convierte en un virtual puntero. El equipo de Gabriel Migueltorena viene de un pequeño parate la semana pasada. Es que el partido contra Sportivo Barracas, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato fue suspendido debido al compromiso que el Arrabalero afrontó el miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina. Si bien aún no hay día ni horario confirmados para el encuentro, una fecha tentativa de reprogramación es el miércoles 8 de abril.
Por su parte, Yupanqui se trajo un punto valioso de Rosario ante Argentino. Es que el equipo de Damián Troncoso, llegó al empate 1-1 en la última bola de la tarde, ya que a los 95 Bruno Galeano empardó el partido. Con ello, el equipo de Ciudad Evita suma 7 puntos y es escolta de Lamadrid, líder, con 8.
En tanto, Paraguayo obtuvo su primera alegría en el campeonato, ya que venció a Central Ballester por 1 a 0, en lo que fue el partido interzonal. Así, con ese resultado, el equipo de Villa Scasso salió del fondo de la Zona A y suma 4 puntos. A su vez, Juan Aquino, DT del Tricolor ya tiene en la mira el cruce con Estrella del Sur: “Es otra final. Para nosotros, son todas finales, y el duelo que viene lo vamos a tomar así”, afirmó.
En cuanto a lo que tiene el Guaraní para seguir mejorando, comentó: “Hacemos un análisis muy positivo. Los jugadores dieron todo y fuimos superiores en todas las líneas, fuimos justos ganadores ante Ballester” y agregó: “El arranque del campeonato no fue el que esperábamos, pero pudimos corregir los errores y seguir en busca de la identidad que nos caracteriza”.
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